Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek EA Sports FC 25'te bulunacak şarkılar açıklandı. Türk asıllı şarkıcı Summer Cem de listede bulunuyor.

Oyunseverler, son dönemlerde Electronic Arts (EA) tarafından yapılan açıklamalara odaklanmış durumdalar. Zira ikonik futbol oyunu EA Sports FC 25, sadece birkaç gün sonra piyasaya sürülecek. Hâl böyle olunca oyun devi şirket, sık sık konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Gelen son açıklamalar ise ülkemizdeki Summer Cem hayranlarını sevindirecek türden. Çünkü EA, EA Sports FC 25'te bulunacak şarkıların bir listesini paylaştı. Almanya'da doğup büyümüş olsa da Türk asıllı olan ünlü şarkıcı, "Ver Kaç" isimli şarkısı ile EA Sports FC 25'e hayat verecek.

EA Sports FC 25'te bulunacak şarkılar

Yukarıdaki görüntüde de görülebileceği üzere EA Sports FC 25, onlarca şarkıya ev sahipliği yapacak. O şarkılardan bir tanesi de Ver Kaç olacak.

Türkiye için bir ilk değil

Summer Cem'in şarkısının EA Sports FC 25'te yer alacak olması, Türkiye tarihinde bir ilk değil. Şirket, Manga'nın "Bir Kadın Çizeceksin" ile Athena'nın "Tam Zamanı Şimdi" şarkılarını FIFA 2006'da futbol tutkunları ile paylaşmıştı. Ayrıca F1 24'ün jenerik müziği de yine Türk şarkıcı INJI'ye aitti.

EA Sports FC 25'te bulunacak şarkıların Spotify çalma listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz