EA SPORTS FC 24'te garip, komik ve sinir bozucu bir bug tespit edildi. Ada Hegerberg isimli bir futbolcuda meydana gelen bug, oyun deneyimini büyük oranda bozuyor. Electronic Arts, sorunun farkında olduğunu ve düzeltme çalışmalarına başladığını duyurdu.

Electronic Arts'ın 29 Eylül itibarıyla tüm oyuncuların erişimine açılacak futbol oyunu EA SPORTS FC 24, şu an için Ultimate sürüm satın alan oyuncular için erken erişime açıldı. Hâl böyle olunca futbol tutkunu oyuncular, son günlerde EA SPORTS FC 24'e odaklanmış durumdalar. Oyunla ilgili gelen ilk haberlerse çok da iyi değil. Daha ilk günden garip, bir o kadar da komik bir bug tespit edildi. Bug'ın farkında olan Electronic Arts, düzeltme çalışmalarına başladı.

EA SPORTS FC 24'te yaşanan bug'ın etkilediği tek futbolcu, Ada Hegerberg. Ultimate Team modunda ilk 11'inizde Hegerberg varken maça girdiğinizde Hegerberg ile top sürmek, çoğu zaman imkânsız oluyor. EA, oyuncuyu geçici olarak paketlerden kaldırmış durumda. Ayrıca bu oyuncuyu kadrosundan çıkartmayan oyuncular, hata düzelene kadar müsabakalara giremeyecekler.

İşte EA SPORTS FC 24'te ortaya çıkan bug

Twitch yayıncısı eskibirkeko'nun paylaştığı videoda da görebileceğiniz üzere; Ada Hegerberg ile normal şekilde top sürebiliyor olsanız da teknik dripling yapmak istediğinizde oyuncu topu bırakıyor ve kendi kendine koşuyor. Böyle bir bug'ın oyun deneyimini nasıl etkileyeceğini az çok tahmin edebilirsiniz...

Electronic Arts'ın konuyla ilgili açıklaması:

Ada Hegerberg oyuncu öğesini etkileyen bir sorunu araştırıyoruz. Bu süre boyunca aktif kadrolarında bu oyuncuya sahip olan oyuncular, Hegerberg'i kadrolarından kaldırana kadar maça başlayamayacaklar.



Ultimate Draft sisteminde Ada Hegerberg'e sahip olan oyuncuların draft'ları sıfırlanacak ve önümüzdeki günlerde onlara Draft Token verilecek.

Electronic Arts'ın sorunun farkında olması güzel bir şey. Oyunun kararlı sürümü tüm oyunseverlere ulaşmadan, bu sorun büyük olasılıkla çözülecektir.