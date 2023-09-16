EA SPORTS FC 24’ün Futbolcu Reytingleri Açıklandı: İşte 3 Farklı Ligin En İyi 24 Oyuncusu

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Heyecanla ve merakla beklenen ve büyük bir ayrılığın ardından gelen EA SPORTS FC 24'ün oyuncu reytingleri ortaya çıktı.

Electronic Arts’ın FIFA ile yollarını ayırmasıyla birlikte, bir nesille birlikte büyüyen FIFA serisine veda etmiştik. Her yıl ortaya çıkan; “bu sefer neyi değişitirebilirler ki?” tartışması, bu yıl için yerini cidden oyuna yönelik bir meraka bıraktı. Sonuçta oyun dünyasında Electronic Arts denince akla net bir şey maalesef gelmiyor.

EA SPORTS FC 24 ismiyle çıkacak yeni oyun da bu yüzden oldukça merak ediliyor. Sürekli vurgulanan Hypermotion teknolojisinden oyuncu modellemelerine kadar birçok açıdan dikkat çeken oyundan yeni bilgiler geldi. Bu bilgiler de bize, oyuncuların reyting puanını veriyor. Öne çıkanlara gelin birlikte bakalım.

D1 Arkema en iyi 24 oyuncu listesi şu şekilde:

D1 Arkema

İsim Reyting
Kadidiatou Diani 89
Ada Hegerberg 89
Wendie Renard 88
Christiane Endler 88
Marie Katoto 88
Selma Bacha 86
Grace Geyoro 86
Sakina Karchaoui 86
Lindsey Horan 86
Delphine Cascarino 84
Sara Dabritz 84
Paulina Dudek 84
Eugenie Le Sommer 84
Amel Majri 84
Lieke Martens 84
Clara Mateo 84
Chiamaka Nnadozie 84
Mathilde Bourdieu 83
Ellie Carpenter 83
Vanessa Gilles 83
Dzsenifer Marozsan 83
Griedge Mbock 83
Ramona Bachmann 82
Sandy Baltimore 82

Ligue 1 en iyi 24 oyuncu listesi:

Ligue 1

İsim Reyting
Kylian Mbappe 91
Marcos Aoas Correa 87
Gianluigi Donnarumma 87
Ousmane Dembele 86
Marco Veratti 86
Keylor Navas 85
Achraf Hakimi 84
Lucas Hernandez 84
Milan Skriniar 84
Wissam Ben Yedder 83
Alexandre Lacazette 83
Marco Asensio Willemsen 83
Presnel Kimpembe 82
Anthony Lopes 82
Nuno Alexandre Tavares Mendes 82
Benjamin Bourigeaud 81
Jonathan Clauss 81
Danilo Luis Helio Pereira 81
Jonathan David 81
Fabian Ruiz Pena 81
Geoffrey Kondogbia 81
Gaetan Laborde 81
Nemanja Matic 81
Brice Samba 81

SERIE A en iyi 24 oyuncu listesi:

Serie A

İsim Reyting
Victor Osimhen 88
Lautaro Martinez 87
Mike Maignan 87
Rafael da Conceiçao Leao 86
Nicolo Barella 86
Paulo Dybala 86
Khvicha Kvaratskhelia 86
Wojciech Szczesny 86
Alessandro Bastoni 85
Domenico Berardi 85
Hakan Çalhanoğlu 85
Giovanni Di Lorenzo 85
Theo Hernandez 85
Ciro Immobile 85
Ismael Bennacer 84
Gleison Bremer Silva Nascimento 84
Federico Chiesa 84
Stanislav Lobotka 84
Luis Alberto Romero Alconchel 84
Adrien Rabiot 84
Chris Smalling 84
Yann Sommer 84
Fikayo Tomori 84
Francesco Acerbi 83

Reytingler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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Kaynak : https://fasel.is/517ea
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