Heyecanla ve merakla beklenen ve büyük bir ayrılığın ardından gelen EA SPORTS FC 24'ün oyuncu reytingleri ortaya çıktı.

Electronic Arts’ın FIFA ile yollarını ayırmasıyla birlikte, bir nesille birlikte büyüyen FIFA serisine veda etmiştik. Her yıl ortaya çıkan; “bu sefer neyi değişitirebilirler ki?” tartışması, bu yıl için yerini cidden oyuna yönelik bir meraka bıraktı. Sonuçta oyun dünyasında Electronic Arts denince akla net bir şey maalesef gelmiyor.

EA SPORTS FC 24 ismiyle çıkacak yeni oyun da bu yüzden oldukça merak ediliyor. Sürekli vurgulanan Hypermotion teknolojisinden oyuncu modellemelerine kadar birçok açıdan dikkat çeken oyundan yeni bilgiler geldi. Bu bilgiler de bize, oyuncuların reyting puanını veriyor. Öne çıkanlara gelin birlikte bakalım.

D1 Arkema en iyi 24 oyuncu listesi şu şekilde:

İsim Reyting Kadidiatou Diani 89 Ada Hegerberg 89 Wendie Renard 88 Christiane Endler 88 Marie Katoto 88 Selma Bacha 86 Grace Geyoro 86 Sakina Karchaoui 86 Lindsey Horan 86 Delphine Cascarino 84 Sara Dabritz 84 Paulina Dudek 84 Eugenie Le Sommer 84 Amel Majri 84 Lieke Martens 84 Clara Mateo 84 Chiamaka Nnadozie 84 Mathilde Bourdieu 83 Ellie Carpenter 83 Vanessa Gilles 83 Dzsenifer Marozsan 83 Griedge Mbock 83 Ramona Bachmann 82 Sandy Baltimore 82

Ligue 1 en iyi 24 oyuncu listesi:

İsim Reyting Kylian Mbappe 91 Marcos Aoas Correa 87 Gianluigi Donnarumma 87 Ousmane Dembele 86 Marco Veratti 86 Keylor Navas 85 Achraf Hakimi 84 Lucas Hernandez 84 Milan Skriniar 84 Wissam Ben Yedder 83 Alexandre Lacazette 83 Marco Asensio Willemsen 83 Presnel Kimpembe 82 Anthony Lopes 82 Nuno Alexandre Tavares Mendes 82 Benjamin Bourigeaud 81 Jonathan Clauss 81 Danilo Luis Helio Pereira 81 Jonathan David 81 Fabian Ruiz Pena 81 Geoffrey Kondogbia 81 Gaetan Laborde 81 Nemanja Matic 81 Brice Samba 81

SERIE A en iyi 24 oyuncu listesi:

İsim Reyting Victor Osimhen 88 Lautaro Martinez 87 Mike Maignan 87 Rafael da Conceiçao Leao 86 Nicolo Barella 86 Paulo Dybala 86 Khvicha Kvaratskhelia 86 Wojciech Szczesny 86 Alessandro Bastoni 85 Domenico Berardi 85 Hakan Çalhanoğlu 85 Giovanni Di Lorenzo 85 Theo Hernandez 85 Ciro Immobile 85 Ismael Bennacer 84 Gleison Bremer Silva Nascimento 84 Federico Chiesa 84 Stanislav Lobotka 84 Luis Alberto Romero Alconchel 84 Adrien Rabiot 84 Chris Smalling 84 Yann Sommer 84 Fikayo Tomori 84 Francesco Acerbi 83

Reytingler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?