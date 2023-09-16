Electronic Arts’ın FIFA ile yollarını ayırmasıyla birlikte, bir nesille birlikte büyüyen FIFA serisine veda etmiştik. Her yıl ortaya çıkan; “bu sefer neyi değişitirebilirler ki?” tartışması, bu yıl için yerini cidden oyuna yönelik bir meraka bıraktı. Sonuçta oyun dünyasında Electronic Arts denince akla net bir şey maalesef gelmiyor.
EA SPORTS FC 24 ismiyle çıkacak yeni oyun da bu yüzden oldukça merak ediliyor. Sürekli vurgulanan Hypermotion teknolojisinden oyuncu modellemelerine kadar birçok açıdan dikkat çeken oyundan yeni bilgiler geldi. Bu bilgiler de bize, oyuncuların reyting puanını veriyor. Öne çıkanlara gelin birlikte bakalım.
D1 Arkema en iyi 24 oyuncu listesi şu şekilde:
|İsim
|Reyting
|Kadidiatou Diani
|89
|Ada Hegerberg
|89
|Wendie Renard
|88
|Christiane Endler
|88
|Marie Katoto
|88
|Selma Bacha
|86
|Grace Geyoro
|86
|Sakina Karchaoui
|86
|Lindsey Horan
|86
|Delphine Cascarino
|84
|Sara Dabritz
|84
|Paulina Dudek
|84
|Eugenie Le Sommer
|84
|Amel Majri
|84
|Lieke Martens
|84
|Clara Mateo
|84
|Chiamaka Nnadozie
|84
|Mathilde Bourdieu
|83
|Ellie Carpenter
|83
|Vanessa Gilles
|83
|Dzsenifer Marozsan
|83
|Griedge Mbock
|83
|Ramona Bachmann
|82
|Sandy Baltimore
|82
Ligue 1 en iyi 24 oyuncu listesi:
|İsim
|Reyting
|Kylian Mbappe
|91
|Marcos Aoas Correa
|87
|Gianluigi Donnarumma
|87
|Ousmane Dembele
|86
|Marco Veratti
|86
|Keylor Navas
|85
|Achraf Hakimi
|84
|Lucas Hernandez
|84
|Milan Skriniar
|84
|Wissam Ben Yedder
|83
|Alexandre Lacazette
|83
|Marco Asensio Willemsen
|83
|Presnel Kimpembe
|82
|Anthony Lopes
|82
|Nuno Alexandre Tavares Mendes
|82
|Benjamin Bourigeaud
|81
|Jonathan Clauss
|81
|Danilo Luis Helio Pereira
|81
|Jonathan David
|81
|Fabian Ruiz Pena
|81
|Geoffrey Kondogbia
|81
|Gaetan Laborde
|81
|Nemanja Matic
|81
|Brice Samba
|81
SERIE A en iyi 24 oyuncu listesi:
|İsim
|Reyting
|Victor Osimhen
|88
|Lautaro Martinez
|87
|Mike Maignan
|87
|Rafael da Conceiçao Leao
|86
|Nicolo Barella
|86
|Paulo Dybala
|86
|Khvicha Kvaratskhelia
|86
|Wojciech Szczesny
|86
|Alessandro Bastoni
|85
|Domenico Berardi
|85
|Hakan Çalhanoğlu
|85
|Giovanni Di Lorenzo
|85
|Theo Hernandez
|85
|Ciro Immobile
|85
|Ismael Bennacer
|84
|Gleison Bremer Silva Nascimento
|84
|Federico Chiesa
|84
|Stanislav Lobotka
|84
|Luis Alberto Romero Alconchel
|84
|Adrien Rabiot
|84
|Chris Smalling
|84
|Yann Sommer
|84
|Fikayo Tomori
|84
|Francesco Acerbi
|83
Reytingler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?