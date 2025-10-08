EA Sports FC 26, 2 haftada 10 milyon satışa ulaştı

26 Eylül’de çıkan EA Sports FC 26, sadece iki haftada 10 milyon kopya satarak büyük başarıya imza attı. En çok satış PlayStation’da gerçekleşti.

EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025’te çıkış yaptı ve sadece iki hafta içinde 10 milyon kopya satarak etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu başarı, EA’nın futbol oyunları üzerindeki etkisinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Alinea Analytics’in verilerine göre, oyunun satışlarının %60’ı PlayStation kullanıcılarından geldi. Bu da Sony konsollarının spor oyunlarındaki hâkimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Xbox ve PC platformları ise kalan %40’lık kısmı oluşturdu.

FC 26’nın bu hızlı çıkışı, spor oyunlarındaki rekabetin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Aynı dönemde piyasaya çıkan NBA 2K26 da 6 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Ancak FC 26 bu rakamı neredeyse ikiye katlamayı başardı.

Yüksek satış rakamları, EA’nın FIFA sonrası yeni markasıyla da başarılı olabileceğini gösteriyor. FC serisinin marka bağımsız olarak da güçlü kalması, EA için uzun vadede önemli bir kazanç olabilir.