EA, Yıllar Sonra Star Wars Lisansını Almayı Başardı

Altı yıldan beri Star Wars oyun serisinin lisansını almaya çalışan şirket, sonunda elde etmek istediğini aldı. Star Wars Jedi: Fallen Order ile müthiş bir çıkış yapan şirketin lisansı da aldıktan sonraki hamlesi merakla bekleniyor.

Star Wars film serisinin yapımcılığını üstlenen Disney, oyun üreticisi Electronic Arts ile bir anlaşma yaptı. Bununla beraber 17 Kasım 2017'de çıkardığı Battlefront II ile 15 Kasım 2019’da çıkardığı Jedi: Fallen Order oyunlarının bu anlaşmada önemli bir rol oynaması göze çarpıyor.

ABD merkezli bir video oyun üreticisi olan Electronic Arts, uzun zamandır Star Wars oyun serisinin lisansını almaya çalışıyordu. Star Wars serisi, 2017’den bu yana çok yol kat etti. EA ve Star Wars’un hikâyesi çok etkileyici. EA, yapmak istediği birkaç Star Wars oyununu iptal etti ve stüdyolarından birini Star Wars oyunu sonrası kapattı.

Oyun, beklenilenin altında sattı:

Oyuncular, daha önce şirkete seri hakkında yoğun eleştirilerde bulunmuştu. Oyuncuların bu seferki tepkisinin sebebi, Battlefront II’de karakterinizin gücünü para ile artırabiliyor olmanızdı. Kısaca bu, oyunu parayla kazanmak veya oyun dilinde ‘pay to win’ anlamına geliyor. Bu haberlerin yayılmasının ardından Battlefront II piyasaya sürüldü. Bir yıl sonra oyun, 9 milyon adet kopya sattı fakat bu beklentinin altında bir rakamdı.

Bu olayın ardından bazı kullanıcılar, Disney’in Electronic Arts ile olan anlaşmasını geri çekeceğini düşündüler fakat bazı kullanıcılar ise Jedi: Fallen Order oyunu ile birlikte Electronic Arts’ın kendini kanıtladığını düşünüyor. Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts’ın Star Wars lisansına sahip olmasındaki etkenin sadece bir kısmı. Oyuncular ve profesyonel yorumculara göre en önemli etken, Star Wars: Battlefront II olarak görüldü. Bu lisans ile birlikte Electronic Arts’ın daha iddialı ve daha iyi oyunlar çıkaracağı planlanıyor.

33 milyon adet sattı:

Mart ayında yapılan açıklamaya göre Jedi: Fallen Order oyunun 4 ayda 6 ile 8 milyon adet arasında satması planlanıyordu. En son açıklanan rakamlara göre ise şu ana kadar Battlefront I ve II toplamda 33 milyon adet sattı. Hangi oyunun, kaç milyon adet sattığıyla ilgili bir bilgi yok fakat bilinen tek şey, Electronic Arts'ın bu lisans ile birlikte zemine daha sert basacak olduğu.