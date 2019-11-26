Star Wars Jedi: Fallen Order'ın Dijital Kopya Satış Rekoru

Star Wars evreninden çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefront ve Battlefront II'den sonra hayranların sevgisini kazanan yeni oyun oldu. Star Wars Jedi: Fallen Order, dijital satış rakamlarıyla da EA'nın yüzünü güldürdü.

Birkaç hafta önce oyun severler ve Star Wars hayranlarıyla buluşan Star Wars Jedi: Fallen Order oldukça iddialı bir çıkış yaptı. EA’nın açıklamasına göre oyunun yayınlanma tarihinden bu yana geçen süreç içinde, Star Wars: Fallen Order dijital platformlarda yayınlanan Star Wars oyunları arasında gelmiş geçmiş en yüksek satışı yapan oyun olma unvanını elde etti.

Star Wars: Fallen Order, bu süre içerisinde EA'ya ait Star Wars bilgisayar oyunlarının tamamı arasında en çok satış yapan bilgisayar oyunu olmayı da başardı. Star Wars Jedi: Fallen Order’ın gerçekleştirdiği bu büyük başarının arkasındaki nedenlerden biri de şüphesiz EA şirketinin Valve’ın Steam platformuna yaptığı geri dönüş.

Fallen Order satış rakamları hâlâ Battlefront'un arkasında: Respawn şirketinden Vince Zampella, “Star Wars Jedi: Fallen Order’ın gelişim sürecinden yayınlandığı ana kadar stüdyomuz ve ekibimiz için gösterdiğiniz destekten dolayı Respawn ve EA adına herkese teşekkür ederiz. Star Wars evreninde geçen bir hikâyenin parçası olmak, her zaman hayalini kurduğumuz bir şeydi ve hayranlardan gelen tepkiler de gerçekten inanılmaz” dedi. Tabii EA şirketinin bu açıklamayla birlikte oyunun genel tanıtımına belli bir yön çizmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Star Wars Jedi: Fallen Order satışları, her ne kadar etkileyici olsa da toplam rakamlar Star Wars Battlefront ya da Star Wars Battlefront 2 oyunlarını gölgede bırakmaya yetmiyor. Durum böyle olsaydı oyunun yayıncı ekibi mutlaka bundan bahsederdi. İLGİLİ HABER Star Wars: The Rise Of Skywalker Beklenenden Daha Kısa Olacak

Fiziksel kopya satışlarına baktığımızda ise önceden yayınlanan oyunların daha fazla satış yaptığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi de geçtiğimiz yıllarda devasa bir ivme kazanan ve yakın zamanda durması beklenmeyen dijital platform satışları olsa gerek. Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun dijital platformda çığır açması da EA şirketinin doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesi.