EA, Fight Night Serisini Geri Getirmeyi Düşünüyor

Dünyaca ünlü spor ve boks organizatörü Eddie Hearn’a göre Electronic Arts, yeni bir Fight Night oyunu için çalışmalara başlamış olabilir. İddialar doğruysa yeni oyun, önümüzdeki günlerde tanıtılacak yeni nesil oyun konsolları için gelecek.

Electronic Arts’ın en sevilen oyun serilerinden biri olan Fight Night serisine ait yeni bir oyun görmeyeli oldukça uzun zaman oldu. Aradan geçen yılların ardından tam “EA, oyunu unuttu” diyecektik ki oyun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü spor ve boks organizatörü Eddie Hearn’e göre oyun firması, şu anda yeni bir oyun için kolları sıvamış olabilir.

Eddie Hearn, boksun ilk milyar dolarlık anlaşmasını yapmasıyla biliniyor olabilir ancak EA’da da sağlam bağlantıları var gibi görünüyor. Hearn, EA’ya Fight Night serisini geri getirmeleri gerektiğini söylediğini çünkü her tweet attığında insanların çılgına döndüğünü belirtti. Ünlü isim, ayrıca hayranların ona yeni bir Fight Night oyunu hakkında çok sayıda soru sorduğunu ve oyuncuların yeni oyun için oldukça hevesli olduğunu vurguladı.

EA, yeni bir Fight Night oyununu piyasaya sürebilir:

Hearn, yayıncı şirkete seriyi yeniden canlandırmayı planlayıp planlamadıklarını sorduğunda EA’dan “İlgileniyoruz” şeklinde bir cevap aldığını söylüyor. Bu noktada serinin devamının gelip gelmeyeceği henüz kesin değil ancak Hearn’ün de dediği gibi oyun serisi oldukça popüler ve EA’dan bir şansı daha hak ediyor.

Normalde bir firma bir oyun serisinden vazgeçtiğinde bunun nedeni muhtemelen oyunun kötü olması oluyor ancak 2011’de piyasaya sürülen Fight Night Champion için durum böyle değildi ve oyun oldukça beğenilmişti. Bu noktada serinin devamının gelmemesindeki temel nedense yetersiz satış miktarları olabilir zira oyun yalnızca 2 milyon kopya satabilmişti.

Bununla birlikte günümüz oyun dünyası, 9 yıl öncesine kıyasla bambaşka bir noktaya geldi. Ayrıca aradan geçen 9 yıldan beri boks, gerek Conor McGregor ile Floyd Mayweather arasındaki mücadeleyle gerekse boks efsanesi Muhammed Ali’nin trajik ölümünden sonra popülerlik kazandı. Bu yüzden yeni bir Fight Night oyunu yapmanın EA için oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.