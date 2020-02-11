Fortnite’taki Bir Eşyada Can Sıkıcı Bir Hata Keşfedildi

Fortnite'ta yaşadığı sıkıntıyı Reddit üzerinden paylaşan bir oyuncu, oyuna yeni eklenen trambolinin düzgün çalışmadığını gözler önüne serdi. Yalnızca Xbox One cihazlarında olduğu düşünülen bu hata, oyuncuların canını sıkabilir.

Fortnite’ın en sevilen eşyalarından biri olan trambolin, Fortnite v11.50 güncellemesi ile birlikte oyuna tekrardan eklenmişti. Oyuncuların hayal güçlerini kullanarak bazı imkânsız yerlerden çıkmalarına olanak tanıyan bu eşya, bir süredir oyunda bulunmuyordu. Tabii ki eşyanın oyuna tekrardan eklenmesi, pek çok oyuncu tarafından memnuniyetle karşılandı ancak bu yeni eklemenin bazı sorunları var gibi görünüyor.

Oyuncular, trambolini genellikle herhangi bir savaşın ortasına dalmak, pozisyon değiştirmek veya fırtınadan kaçmak için kullanılıyor. ‘Launch pad’ olarak da bilinen bu eşya, bir oyuncunun üzerine atladıktan sonra gökyüzüne uçmasını ve planörleri kullanarak havada süzülmesini sağlıyor. Trambolin, yere bir kere yerleştirildikten sonra oyun sona erene kadar sınırsız sayıda kullanılabiliyor. Bununla birlikte Reddit’te yayınlanan yeni bir video, trambolinin her zamankinden biraz daha farklı çalıştığını ortaya çıkardı.

Trambolin, engel bulunan zeminlerde düzgün çalışmıyor olabilir:

Yaşadığı aksaklığı Reddit üzerinden paylaşan Fortnite oyuncusu, videodan da görülebileceği üzere trambolini bir nesnenin üzerine yerleştiriyor. Normal şartlar altında trambolinin yerleştirildiği noktadaki nesneyi kırması gerekiyordu ancak öyle olmadı ve engel, trambolinin içerisinden geçti. O esnada bir savaşın içerisinde olan oyuncu, trambolinin içerisinden geçen nesneyi yok etmeye çalıştı ancak düşman tarafından öldürüldü.

Can sıkıcı olan bu hatanın, Xbox One X’te görüldüğü belirtiliyor. Bu soruna dair çok sayıda şikâyetin olmamasıysa hatanın şu anda yalnızca Microsoft'un konsolunda mevcut olabileceğini gösteriyor. Bu soruna ek olarak oyuna gelen 2. Sezon, Unreal Chaos oyun mekaniğiyle ilgili sorunlar da dâhil olmak üzere birçok yeni sıkıntıyı beraberinde getirdi.

Bu tarz aksaklıklar, her ne kadar oldukça basit bir hata gibi görünse de o anda oldukça can sıkıcı ve sinir bozucu olabiliyor. Epic Games, özellikle 2. Sezon ile birlikte artan hatalar dolayısıyla yakın bir zamanda yeni bir güncelleme yayınlayabilir.