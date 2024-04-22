Ağaçlandırmaya odaklanan kâr amacı gütmeyen kuruluş Ecosia, yeni internet tarayıcısını duyurdu. Bu internet tarayıcısı ne kadar çok kullanılırsa o kadar fazla yenilenebilir enerji üretilecek.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hizmet veren ve sunduğu arama motoru kullanıldıkça elde ettiği parayı ağaçlandırmaya harcayan Ecosia'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, "2024 Dünya Günü" şerefine yeni bir internet tarayıcısı geliştirdi.

"Dünyanın en çevreci tarayıcısı" olarak lanse edilen "Ecosia Browser", Ecosia'nın güneş enerjisi çiftliklerinden elde edilen enerjiyle desteklenecek. Bu da kullanıcı başına günlük 25 Wh elektrik enerjisine denk geliyor. Bu miktar az olabilir ancak Ecosia Browser milyonlarca insana ulaşırsa bu durum değişir.

Tüm macOS ve Windows bilgisayarlarda kullanılabiliyor

Henüz sadece bilgisayarlar için tasarlanan Ecosia Browser, macOS ve Windows ekosistemindeki tüm bilgisayarlar tarafından kullanılabiliyor. Tarayıcının mobil cihazlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Eğer siz de Ecosia Browser ile tanışmak ve kullandıkça doğaya fayda sağlamak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.