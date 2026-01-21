Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone İnceleme

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone fiyatı, özellikleri, uzun kullanım testi ve tüm detayları şimdi inceleme videomuzda. 19.500 pascal emiş gücü, paspasları temizlerken bile şarj olabilmesi ve saç-iplik dolanmasına karşı yapılan Zero Tangle fırça tasarımı teknolojisiyle dikkat çeken bu canavarı Webtekno ofisinde uzun süre boyunca kullandık, bu videoda deneyimlerimizi aktarıyoruz.

Temizlik teknolojilerinde çıtayı arşa çıkaran ve adeta "evde benden başka kimseye gerek yok" diyen Ecovacs Deebot X11 Omni modeline yakından bakıyoruz. Tasarımıyla fütüristik bir hava estiren bu cihaz, sadece bir robot süpürge değil; aslında kendi kendine yetebilen devasa bir temizlik üssüyle birlikte geliyor.

5000 Pa gibi muazzam bir emiş gücüne sahip olan X11 Omni, yerdeki en ufak toz zerresinden halı aralarına gizlenmiş kırıntılara kadar her şeyi tek seferde yutarken, Turbo 2.0 döner paspas sistemi sayesinde zemini sadece silmiyor, adeta ovalayarak tertemiz yapıyor. Ancak bu robotu asıl "akıllı" yapan şey, önündeki AIVI 3D sensörleri ve 960p kamerası; bu sayede yerdeki kabloyu, terliği hatta evcil hayvanınızın "kazalarını" bile bir engel olarak algılayıp ustalıkla etrafından dolanıyor, yani eve geldiğinizde bir kabloya dolanıp mahsur kalmış bir robotla karşılaşma devrini kapatıyor.

Cihazın asıl alametifarikası olan Omni istasyonu ise tam bir mühendislik harikası diyebiliriz. Temizlik bittiğinde robot yuvasına dönüyor ve istasyon otomatik olarak toz haznesini boşaltıyor, kirli paspasları yıkayıp ardından kötü koku oluşmaması için sıcak havayla kurutuyor. Dahası, üzerindeki yerleşik YIKO sesli asistanı sayesinde telefonunuza bile dokunmadan, doğrudan robota "Git mutfağı temizle" diyebiliyorsunuz.

Elbette bu kadar teknolojinin ve konforun bir bedeli var; hem cüzdanı biraz yoran fiyat etiketi hem de istasyonun evde kapladığı alan her kullanıcıya hitap etmeyebilir. Yine de temizliği tamamen otomatiğe bağlamak ve evin kontrolünü yapay zekaya bırakmak isteyenler için Ecovacs Deebot X11 Omni, şu an piyasanın en iddialı ve "canavar" modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.