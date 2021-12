Bulgar Turistlerin Edirne'ye Akın Etmesi Gündemde [Video]

Türk lirasının değer kaybetmesini fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye akın etmeye başladı. Bölgeden gelen haberlere göre Edirne'de yılbaşına kadar 1 tane bile boş otel odası kalmadı. Ayrıca marketlerde de satın alınabilecek ürün kalmadı. Bu durum, sosyal medyanın da gündeminde...

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların biz sıradan vatandaşları doğrudan etkilediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle de Türk lirasının değer kaybediyor oluşu, dolara endeksli ülkemizdeki alım gücünü ciddi anlamda düşürüyor. Ancak bu durumu fırsata çevirenler de var. Örneğin Bulgarlar. Özellikle de hafta sonlarında ülkemize akın eden Bulgarlar, tabiri caizse Edirne'de satın alınabilecek hiçbir şey bırakmaz oldular.

Bulgaristan'ın resmi para birimi olan leva, Türk lirası karşısında hiç olmadığı kadar değerli. Öyle ki 1 leva, 8,15 TL'ye denk geliyor. Euro ile leva arasında da çok uçuk bir parite farkı yok. Öyle ki 1 euro, 1,96 levaya eşit. Yani Bulgaristan'da leva ya da euro fark etmeksizin para kazanan herhangi bir birey, Türkiye'ye geldiğinde dilediği her şeye kendine göre uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

Edirne'deki oteller, yılbaşına kadar full çekiyor

Bölgenin genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Bulgaristan'dan Türkiye'ye olan alışveriş ve tatil akınının hangi boyutlara ulaştığını açıkladı. "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda." ifadelerini kullanan Balta, Edirne'de yılbaşına kadar boşta olan 1 odanın bile kalmadığını duyurdu...

Yaşanan gelişmelerin ülkemiz açısından endişe verici olduğunu düşünebiliriz. Ancak Bulgarlar pek de böyle düşünmüyor. Zira Bulgaristan'dan Edirne'ye düzenlenen alışveriş turları başlatılmış durumda. Ülkemize gelip Edirne'de alışveriş yapan turistlerle bir araya gelen Sputnik muhabirleri, çok tartışılması gereken ifadelerle karşılaştılar. Örneğin, turistlerden bir tanesi "Turla geldik ve burada her şey çok kaliteli. Bize ucuz geliyor. Yılbaşını buradan yaptığımız alışverişler ile geçireceğiz." ifadelerini kullanıyor. Başka bir turist ise "2 bin euro bozdurdum ve hepsiyle alışveriş yapacağız. Edirne'de 2 gün kalacağız." dedi. Başka bir turist tarafından yapılan açıklamalarda "Türkiye'de her şey çok güzel..." ifadelerine yer verildi. Turistlerin söylediği şeyler doğru olabilir ancak Türkiye'de her şey, kime göre çok güzel?

Sosyal medya karıştı

Bulgar turistlerin Edirne'ye gelerek çılgınca alışveriş yapması, Türkiye'nin de gündemine oturdu. Özellikle de sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz hafta sonu boyunca bu meseleyi konuştu. Dilerseniz hemen, Türkiye'nin Bulgaristan pazarı haline gelmesiyle ilgili yapılmış bazı paylaşımlara bakalım...