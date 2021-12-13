Deutsche Bank, Türkiye'deki ekonomik verileri değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut ekonomi politikasının tam tersi uygulamalar yapmak zorunda kalacağını ortaya koyuyor.

Türkiye'deki ekonomik dalgalanma, son dönemlerde yalnızca bizim değil tüm dünyada gündem olmuş durumda. Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye'deki genel ekonomik durumu değerlendirdikleri onlarca rapor yayımlıyorlar. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, hazırladığı yeni bir raporda Türkiye için çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Deutsche Bank tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemlerdeki olası hamlelerine yer verildi. Rapora göre Türkiye, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan daha faiz indirimi yapacak. Ayrıca önümüzdeki üç aylık süreçte agresif bir tavır sergilenmeyecek. Ancak sonrasında, Türkiye'nin uygulamakta olduğu ekonomi politikasına zıt gelişmeler yaşanacağı düşünülüyor.

"TCMB, 1000 baz puan faiz artırımı yapacak"

Deutsche Bank'ın öngörüsüne göre TCMB, yaşanan dolarizasyon, yüksek kur ve enflasyona karşı dayanamayacak. 2022'nin ilk çeyreğini işaret eden finans uzmanları, Merkez Bankası'nın yeni bir karar almak zorunda kalacağını ve bu karar doğrultusunda da politika faizini yüzde 25 seviyelerine çıkaracağını düşünüyor. Bu da TCMB'nin 1.000 baz puan faiz artırımı yapacağı anlamına geliyor. Böyle bir karar alınırsa, 2021 yılında yapılan tüm faiz indirimlerinin boşa gitmiş olacağını, yani en azından mevcut ekonomi politikalarına göre, söyleyebiliriz.

Alman finans uzmanları, Türkiye'deki enflasyonla ilgili de öngörülerde bulundu. Hazırlanan rapora göre 2021 yılı, yüzde 25'lik enflasyonla tamamlanacak. Ancak en kötüsü bu olmayacak. 2022'nin ilk yarısında yüzde 30'luk enflasyon rakamlarından bahseden Deutsche Bank, Mayıs 2022'de yüzde 35'lerin konuşulacağını düşünüyor. Elbette bu rakam, TÜİK'in açıkladığı verilere göre...