Eero Outdoor 7 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

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Eero, Outdoor 7'yi tanıttı. Outdoor 7 ile dış mekanlarda yüksek hız ve geniş kapsama alanı sunuyor.

Eero, yeni ürünü Outdoor 7 ile Wi-Fi ağını dış mekanlara taşıma amacı güdüyor. IP66 sertifikasına sahip bu erişim noktası, geniş alan kapsama kapasitesi ve yüksek hız sunarak kullanıcıların dış mekanlarda kesintisiz bağlantı kurmalarını sağlıyor.

Eero Outdoor 7, 349,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu çift bantlı erişim noktası, 2.4 ve 5 GHz Wi-Fi 7 desteği ile 15,000 metrekareye kadar dış mekan kapsama alanı sunabiliyor. Eero CEO’su Nick Weaver, dış mekan kullanımına yönelik taleplerin giderek arttığını belirtiyor.

Eero Outdoor 7’nin su geçirmez özellikleri

eero

Outdoor 7, zorlu hava koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmış. -40°C ile 54°C arasında sıcaklıklarla uyumlu çalışan cihaz, su geçirmezlik ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor. Montaj için gerekli aksesuarlarla birlikte sunulan cihaz, sadece bir adet Power over Ethernet (PoE) portu içeriyor. Dış mekanlarda Wi-Fi bağlantısı sağlamak isteyen kullanıcılar için Eero Outdoor 7, akıllı ev sistemleriyle de entegre olabiliyor.

eero outdoor 7

13 Kasım'da satışa sunulacak olan Eero Outdoor 7, dış mekanlarda yüksek hızda ve güvenilir bir bağlantı elde etmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. 
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/10/23/24277515/eero-outdoor-7-wifi-outdoor-access-point-price-release-date-specs
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