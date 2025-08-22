eFootball'un resmi YouTube kanalındaki Türkçe dublaj, oyunun sevenleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Dublajın aşırı özensiz olduğu ifade edildi.

Eski popülerliğini tamamen kaybetmiş ve futbol oyunlarında alanı tamamen Electronic Arts’a bırakmış olan Konami, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklama ile PES serisinin güncel ismi olan eFootball’a Türkçe spiker getireceğini açıklamış ve Türkiye’deki oyuncu kitlesini mutlu etmişti.

Oyun içi Türkçe spiker ile gündem olmayan eFootball, tanıtım videolarındaki Türkçe dublaj ile gündem olmayı başardı. eFootball’ın resmi YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir tanıtım videosundaki Türkçe dublaj, oyunu yakından takip edenlerin eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

eFootball’ın tepki çeken Türkçe dublajlı videosu

Yıllarca PES oyunlarına gayri resmi Türkçe spiker desteği sunan Hasan Mustan’ın seslendirmeye yorumu şu şekilde oldu:

Hasan Mustan’ın unutulmaz spikerlik kesitlerinden bazıları:

eFootbal’ın Türkçe dublajlı videosuna gelen tepkilerden bazıları: