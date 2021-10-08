Formula 1'in tarihinde her biri benzersiz olan pek çok rekabet var. Bu rekabetlerin bazıları bir yıl, bazıları birkaç yıl sürdü. Bazıları takım içinde, bazıları farklı takımlardan pilotlar arasında gerçekleşti. Geriye filmlere layık hikayeler kaldı.

Formula 1 yalnızca otomobillerin bir pistte dönüp durdukları bir spor değil. Bu sporun teknolojiye ve mühendisliğe kattıkları bir yana, yarışçıların karakterleri bize uzun yıllardır eşsiz hikayeler izleme fırsatı sundu. Bazı rekabetler pist üstünde kalırken bazıları pistin dışına da taştı.

Kitaplar ve filmler için sık sık bir kahramanın ancak hikayenin kötüsü kadar iyi olabileceği söylenir. Darth Vader olmadan Luke, Joker olmadan Batman nasıl yalnız kalıyorsa aynısı Formula 1'deki efsanevi yarışçılar için de geçerli.

Alain Prost vs Nigel Mansell

İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük pilotlardan biri olan Nigel Mansell pistin geri kalanı ile pek de uyumlu bir kişilik değildi. Mansell her ne kadar Enzo Ferrari'nin kişisel olarak seçtiği son yarışçı olsa da, takıma pek uyum sağlayamamıştı. Takımın diğer pilotu olan Alain Prost ise üç defa dünya şampiyonu olmuş bir isimdi ve akıcı şekilde İtalyanca konuşması ile takıma hemen uyum sağlamıştı.

1990 Britanya GP'de Mansell, aracında bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Daha sonra takım mühendislerini bu konuda sıkıştıran İngiliz pilot, aracının Prost'un aracı ile kendisine sorulmadan değiştirildiğini öğrendi. Bunun nedeni ise Prost'a göre Mansell'e verilen aracın daha iyi olmasıydı.

Yarıştan çekilen Mansell, sezon sonunda da F1'i tamamen bırakacağını açıklamıştı. Williams takımının patronu Frank Williams ise Mansell'i kendi takımında birinci pilot olması için ikna etti. 1993 yılında ise Prost'un da Williams'a katılacağını öğrenmesi üzerine bu defa kesin olarak Formula 1 kariyerine nokta koydu.

Nelson Piquet vs Nigel Mansell

Mansell'in ilk Williams yılları da olaylı geçmişti. 1986 yılında Williams'a iki defa dünya şampiyonu ünvanıyla katılan Piquet, takımın birinci pilotunun da kendisi olması gerektiğini düşünüyordu. Öte yandan Mansell ise farklı bir görüşe sahipti.

Mansell pist üzerinde sık sık Piquet ile karşı karşıya geliyordu. Bu nedenle Piquet de takım arkadaşıyla araca dair teknik bilgilerini paylaşmamayı seçmişti. 1986'da Prost şampiyon olurken Williams pilotları kendi arasında didişiyordu. 1987 sezonundan sonra ise Piquet takımdan ayrılınca bu kavga son buldu.

Ayrton Senna vs Alain Prost

Formula 1 tarihinin tartışmasız en büyük rekabeti Senna ve Prost arasındaki rekabettir. İki pilot da Formula 1'in zirvesine çıkmak için McLaren takımında mücadele ediyorlardı. Gelin görün ki iki pilot da çok iyiydi ve zirvede yalnızca tek kişilik yer vardı.

1989 Japonya GP'de Senna ile Prost kazası ikili arasındaki mücadelenin fitilini ateşlemişti. Piste hatalı şekilde dönüş yapan Senna diskalifiye edilince şampiyonluk Prost'a gitmişti. O yıl Prost üçüncü şampiyonluğunu alırken McLaren da takımlar şampiyonu olmuştu. O yıl şampiyonaya 21 takım katılmış ve piste 39 pilot çıkmıştı.

Bir yıl sonra ise Prost bu defa Ferrari'deydi. İkili bir kez daha Suzuka'da karşı karşıya geldi. İkili yine kaza yaparken, Senna yılın sonunda şampiyon olmuştu. Prost o dönemde Senna'ya "değerleri olmayan bir adam" demişti. Senna ise bir yıl sonra yaptığı açıklamada o kazayı bilerek yaptığını açıklamıştı.

1993 yılında Alain Prost Breziya'da yarışa gittiğinde ise polis koruması ile geziyordu. Zira Brezilya'da çok büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

Yine de bu hikaye sonunda tatlıya bağlanmıştı. Prost'un çıktığı son yarışı kazanan Senna, eski dünya şampiyonunu da birincilik kürsüsüne çıkarıp sarılmıştı. Senna'nın yaptığı kazadan önce Prost artık yorumculuk yapıyordu. Seyirciler için özel bir tur atan Senna, telsizden röportaj yaptığı Prost'a "Sevgili dostum Alain, seni özlüyoruz" demişti.

Prost ise pit alanında verdiği bir röportajda artık rakip olmadıklarını, gelecekte arkadaş olabileceklerini söylemişti. Ne var ki aralarındaki bu konuşma ikilinin son konuşması oldu.

Mika Hakkinen vs Michael Schumacher

Türkiye'de ve dünyada bir nesil için Formula 1 sevgisi Uçan Finli Mika Hakkinen ve Ferrari'nin çok şey beklediği Michael Schumacher'in rekabeti ile başlamıştı. 1998 sezonunda Hakkinen, altındaki MP4/13 adlı canavar ile şampiyon olmuştu.

1999 yılında ise Schumacher, Silverstone'da yaptığı kazada sakatlanınca şampiyonluk şansını da elinden kaçırmıştı. 2000 yılında ise kazanan bu kez yeni bir dominasyon başlatmaya hazırlanan Schumacher'in oldu. Öte yandan iki pilot pistteki rekabetlerine rağmen hem pist üstünde hem de pist dışında birbirlerine büyük saygı duyuyordu.

Fernando Alonso vs Lewis Hamilton

2007 yılında Alonso ile Lewis Hamilton, McLaren takımının çatısı altında bir araya gelmişti. İki dünya şampiyonluğu bulunan Alonso, Hamilton ile ciddi bir rekabet içerisine girmişti. O sezon ikili sürekli olarak takım içinde birbirlerine karşı politik hamleler yaptı. Dahası, iki pilot da takımın yarışmalarına izin vermemesinden şikayetçiydi.

O sezon sonunda İspanyol pilot Hamilton takıma veda etti ve kariyerine başladığı Renault'a döndü. İki pilot da sezonu 109 puan ve 4 galibiyetle tamamladı. Alonso, Macaristan GP'de Hamilton'ı engelledi ve bu nedenle ceza aldı. O sezon ikilinin aldığı sıra cezaları, sene sonunda sessiz ama derinden gelen Ferrari pilotu Kimi Raikkonen'e bir puan farkla mucizevi şampiyonluğu getirdi.

Lewis Hamilton vs Nico Rosberg

Turbo-hibrit çağında Mercedes AMG'nin tartışmasız dominasyonu, tüm zamanların belki de en istikrarlı sürücüsü olan Lewis Hamilton ile birleşince ortaya çok büyük bir dominasyon çıkmıştı. Hamilton'ı durdurabilecek olan tek kişi ise ancak başka bir Mercedes AMG pilotuydu.

Mercedes 2010 yılında Formula 1'e döndüğünden beri takımda olan Rosberg, 2012 Çin GP'de de takıma ilk galibiyetini kazandırmıştı. 2013 yılında Hamilton takıma katılırken bir sonraki yıl Mercedes'in dominasyonu başladı.

Aslında ilk başta ikili arasında bir dostluk vardı ancak yaşanan olaylardan sonra ikisi de birbirine diş bilemeye başladı. 2014 Belçika'da yaşanan kazanın ardından Hamilton Rosberg'i suçladı. 2015 yılında ise Rosberg, Hamilton'ın eline tutuşturduğu podyum şapkasını Hamilton'a geri fırlattı. Bu ikonik anlar bugün bile internette sık sık karşımıza çıkıyor.

2016 yılında ise Hamilton, şampiyonluk mücadelesinde Rosberg'i durdurmak için elinden geleni yapmıştı. Yılın son yarışında Hamilton, arkadakiler Rosberg'e yetişip onu geçebilsin diye takım arkadaşını tutmaya çalışmıştı. Sonuç Hamilton'ın beklediği gibi olmadı ve Rosberg, 2016 yılında şampiyon olduktan sonra Formula 1'e veda etti.

Bonuslar:

Raikkonen vs McLaren otomobilleri

Kariyerinin ilk yıllarında Kimi Raikkonen çok tartışılan bir isimdi. Bu adı sanı duyulmamış genç Finli, "Uçan Finli" Hakkinen'in yerine gelmişti. Özetlemek gerekirse o yıllarda bazen Raikkonen kazanırdı bazen de McLaren'i yarışmamaya karar verirdi.

Senna ve Bergher

İki pilot aynı takımda rakip olmasına rağmen Senna pist üstünde, Bergher ise pist dışında takıma liderlik etmişti. Gerçek bir parti ve eğlence insanı olan Bergher, "Senna bana nasıl sürüleceğini öğretti, ben ona nasıl gülüneceğini öğrettim." demişti.

Raikkonen ve Vettel

İki dünya şampiyonunu dünyanın en popüler takımına koyduğunuzda aralarında büyük bir mücadele beklersiniz. Raikkonen ve Vettel Ferrari'de bir araya geldiğinde ise hiç de böyle olmadı. İkili bir araya gelince saatlerce badminton oynayıp sohbet ediyordu.