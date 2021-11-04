Hayat verdiği sayısız unutulmaz karakterlerle (ve söylemekte zorlandığımız soyadıyla) hepimizin hafızasında yer edinen Arnold Schwarzenegger, LinkedIn hesabı açtığını duyurdu. Schwarzenegger haberi, Twitter hesabından esprili bir şekilde paylaştı.

'The Expendables', 'Total Recall' ve 'Terminator' gibi filmerle adını sinema tarihine altın harflerle kazıyan ABD’li efsane oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir ara kendisini siyasette de denemeye karar vermiş; hatta uzun bir süreliğine Kaliforniya Valisi olarak görev de yapmıştı.

Sevilen oyuncu, bugün bir sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla, iş veren ve iş arayanlara yönelik bir sosyal medya platformu olan LinkedIn’de yeni bir profil oluşturduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncunun LinkedIn'de 4,151 takipçisi bulunuyor

Profilinde bulunan ‘Hakkında’ kısmına “Eski Mr. Olympia, Conan, Terminatör ve Kaliforniya Valisi” yazan Schwarzenegger, daha önceki iş deneyimlerine dair olarak da LinkedIn hesabına şu bilgileri kaydetti:

1968-1972 yılları arasında serbest tuğla örme ustası

2003-2011 yılları arasında Kaliforniya Valisi

1977-bugün Oak Yapım'da Başkan

Yeni açtığı LinkedIn profilini kişisel Twitter hesabından paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına ek olarak esprili bir şekilde “Sonunda bir Linkedin profili oluşturdum. Tuğla örme işi olan var mı?” diye de not düştü.

Schwarzenegger; profilinde ayrıca fitness, iş, politika, motivasyon ve hayır işleriyle ilgilendiğini de belirtti. Schwazenegger’in profilinin ‘Eğitim’ kısmında ise, eğitim görmüş olduğu okullar olan California Üniversitesi, Santa Monica Koleji ve Wisconsin-Superion Üniversitesi bulunuyor. Hesabından yazdığı bazı yazıları ve yapmış olduğu bazı konuşmaları paylaşan Schwarzenegger’in, şimdilik LinkedIn’de 4,151 tane takipçisi var.