Ege Bilişim Zirvesi 2020, 24 Ekim'de YouTube'da

Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Ege Bilişim Zirvesi 2020, 24 Ekim Cumartesi günü (yarın), YouTube'da yayınlanacak. Etkinliğe katılım ise tamamen ücretsiz olacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan Ege Bilişim Zirvesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ege bölgesindeki üniversitelerde bilgisayar ve yazılım bölümlerinde okumakta olan öğrenciler başta olmak üzere bilişim sevdalısı tüm öğrencilerin kişisel gelişim ve kariyer planlamalarını yapabilmeleri için sektörün önde gelen kurum ve kişileri ile bir araya getirmeyi planlıyor.

Etkinliğin bir diğer amacı ise Ege Bölgesinde farklı üniversitelerde bulunan bilgisayar ve yazılım alanındaki öğrenci toplulukları arasında bir etkileşim sağlayarak topluluk ve bireyler arası işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

Ege Bilişim Zirvesi 2020, COVID-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve yine MCBÜ Bilişim Topluluğu moderatörlüğünde 24 Ekim Cumartesi günü YouTube üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile katılımcılarını selamlayacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için egebilisimzirvesi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.