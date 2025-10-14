TOFAŞ CEO'su Resmen Açıkladı: Egea Üretimi Bitiyor! (Peki Egea'dan Sonra Ne Olacak?)

TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu, bu yıl sonu itibarıyla üretimi sonlandırılacak Egea'nın geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Yapılan açıklama, Egea hayranlarını hem üzecek hem de umutlandıracak türdendi. İşte detaylar...

Gazeteci Emre Özpeynirci, CNBC-e'de sunduğu Oto Ekonomi programında TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu'yu ağırladı. Gündeme ilişkin açıklamaların yapıldığı programın en önemli bölümü ise tahmin edebileceğiniz üzere Egea'nın geleceğiyle ilgiliydi. Peki Cengiz Elordu ne diyor? Yıl sonunda üretiminin sona ereceğini bildiğimiz Egea'nın akıbeti ne olacak?

İlk kez Ekim 2015'te tanışma imkânı yakaladığımız Egea, bugüne dek 700 binden fazla sattı ve Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerden biri olarak tarihe geçti. Egea'nın bu kadar büyük ilgi görmesinin başlıca nedeni ise hem Türk tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilmiş hem de ulaşılabilir bir fiyata satılmış olmasıydı. Öyle ki bugün Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı otomobil, hâlâ Fiat Egea.

Peki bundan sonra ne olacak? Fiat Egea tarihe mi karışacak?

TOFAŞ'ın daha önce aldığı karara göre Fiat Egea üretimi, bu yıl sonu itibarıyla bitecek. Ancak TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu, üretimin bir süre daha devam edebileceğini söylüyor. Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan bir tebliğe atıfta bulunan Cengiz Elordu'ya göre TOFAŞ, 6 ay daha Fiat Egea üretimi yapabilir fakat bu konuda alınmış resmî bir karar bulunmuyor. TOFAŞ CEO'suna göre Fiat Egea'nın üretiminin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir karar verilmesi hâlinde bu karar, KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

Cengiz Elordu tarafından yapılan açıklama, yıllardır Türkiye'de en çok satan otomobil olan Egea ile artık kesinlikle vedalaşacağımız anlamına geliyor. Ancak şu an için bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Egea üretimi bu yılın sonunda veya Haziran 2026 gibi sona ermiş olacak.

Egea'nın yerine nasıl bir otomobil gelecek?

TOFAŞ CEO'su Cengiz Elordu, Egea'nın neden çok sevildiğini gayet iyi biliyor. Bunu Emre Özpeynirci'ye karşı da dile getiren Elordu, Egea'nın boşluğunu dolduracak bir modelin mutlaka geleceğini söyledi. Ancak burada önemli bir detay var; TOFAŞ CEO'su, tüketici talebinin ön planda olacağını ve mevcut duruma bakıldığı zaman SUV ve crossover modellerin daha çok ilgi gördüğünü ifade ediyor. Yani Egea'nın yerine yine bir sedan gelip gelmeyeceği şimdilik net değil.

Fiat Egea'nın yakın gelecekteki akıbetine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

