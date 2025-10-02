Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Egea, 1 Milyon!

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yapmış durumda. En ucuz Egea için artık 1 milyon TL diyebiliriz.
Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Ekim 2025 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.
Fiat sıfır araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|979.900 TL
|999.900 TL
|Egea Cross
|1.099.900 TL
|1.134.900 TL
|600
|1.794.900 TL
|1.834.900 TL
Egea Sedan fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Easy (GSR), Manuel
|999.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.345.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.689.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR), Manuel
|1.133.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.403.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.739.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR), Manuel
|1.191.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Manuel
|1.461.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.769.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR), Manuel
|1.249.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Manuel
|1.519.400 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR), Otomatik
|1.854.400 TL
Fiat Egea Sedan, yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden bir tanesi. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve uygun maliyetleriyle öne çıkıyor. LED farları, multimedya ekranı ve modern donanımlarıyla her keseye uygun olan otomobil, 520 litrelik büyük bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Fiat Egea Sedan, konfor, ekonomi ve teknolojiyi bir arada arayanlar için dengeli bir tercih.
Egea Sedan opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|56.670 TL
|Easy
|16" Elmas Kesim Alaşımlı Jant
|14.170 TL
|Urban
|Kahverengi Eco-Leather Kaplı Ön Konsol
|4.720 TL
|Limited
|KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü)
|18.890 TL
|Lounge
Egea Cross fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.134.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.644.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.202.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.702.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.260.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.765.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.323.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.853.900 TL
2025 Fiat Egea Cross, adından da anlaşılabileceği üzere standart Egea'nın crossover versiyonu. SUV esintili tasarımı ve pratik özellikleriyle öne çıkan otomobil, sedan versiyondaki motor ve şanzıman seçeneklerini korumaya devam ediyor. Fiat Egea Cross, şehir içi rahatlığı ve hafif arazi kabiliyeti arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Egea Cross opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|10.000 TL
|Street, Urban, Lounge, Limited
|Konfor Paketi
|18.890 TL
|Lounge
Fiat 600 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 136 HP MHEV, Hibrit
|Urban, Otomatik
|1.834.900 TL
|115 kW/156 HP - 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.959.900 TL
Fiat 600, markanın retro tasarımı ve modern teknolojileriyle öne çıkan B segment crossover SUV modeli. Hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla sunulan Fiat 600'ün elektrikli versiyonu 400 kilometre civarı menzil ve 8,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip. Modern iç tasarımı ile hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklarda yormayan otomobil, açık konuşmak gerekirse hak ettiği ilgiyi görmüyor.
600 opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Ücretli Renkler
|14.580 TL
|La Prima, Urban
|Ücretli Renkler
|9.720 TL
|La Prima
Topolino Fiyatları - Ekim 2025:
|Model
|Motor Tipi
|Yakıt
|TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5kWh
|Elektrikli
|535.900 TL
|TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
|Elektrikli
|665.900 TL
Fiat Topolino, aslında bir otomobil değil. Bu kategorideki modeller genelde elektrikli araç olarak kabul ediliyorlar. Uygun fiyatı ile mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilen Topolino, tahmin edebileceğiniz üzere şehirler arası yolculuklar için ideal değil. 75 kilometre menzili ve 45 km/s maksimum hızı ile Fiat Topolino, bu dezavantajlarına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor.
NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.