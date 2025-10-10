Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Fiat Ekim 2025 kampanyaları belli oldu. Marka bu ay hem indirim hem kredi kampanyaları uyguluyor. Özellikle de ticari araç satın almayı düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar var. İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız bu içeriği dikkatle okumanızda fayda var çünkü hem Egea grubunda hem de diğer modellerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

Peki Fiat Ekim 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Text Text Text Egea Sedan 1.099.900 TL 999.900 TL Egea Cross 1.234.900 TL 1.134.900 TL 600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL 600 Hibrit 1.844.900 TL 1.834.900 TL Topolino 625.900 TL 535.900 TL Doblo Cargo 1.254.900 TL 1.179.900 TL E-Doblo Cargo 2.019.900 TL 1.944.900 TL Doblo Combi 1.379.900 TL 1.304.900 TL Scudo Van 1.389.900 TL 1.314.900 TL Ulysse 2.156.900 TL 2.081.900 TL Ducato Van 1.826.900 TL 1.726.900 TL E-Scudo 2.299.900 TL 2.224.900 TL Scudo Combi 1.799.900 TL 1.724.900 TL

Fiat'ın resmî internet sitesinde yer alan kampanyalara baktığımızda fiyat indirimi isteyen tüketiciler için nakit alım indirimleri uygulandığını görüyoruz. 100 bin TL'ye varan indirimler, yeni otomobilini nakit parayla alacak olan tüketiciler için hiç fena değil.

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı 600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Scudo Combi 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Scudo Van 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Cargo 400.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Ducato Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Ulysse 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Fiat'ın kredili alımlarda öne çıkan Ekim 2025 kampanyaları bu şekilde. Ancak dahası var. Şirket, ticari araçlara özel 48 ay vadeli satışlar yapıyor. Ayrıca yine hafif ticari araç alımlarında takas yapacak tüketiciler, tüm indirimlere ek olarak yüzde 2 ek indirim fırsatı yakalıyorlar.

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

