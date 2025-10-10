Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Fiat Ekim 2025 kampanyaları belli oldu. Marka bu ay hem indirim hem kredi kampanyaları uyguluyor. Özellikle de ticari araç satın almayı düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar var. İşte detaylar...

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız bu içeriği dikkatle okumanızda fayda var çünkü hem Egea grubunda hem de diğer modellerde çeşitli avantajlar sunuluyor.

Peki Fiat Ekim 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Text Text Text
Egea Sedan 1.099.900 TL 999.900 TL
Egea Cross 1.234.900 TL 1.134.900 TL
600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL
600 Hibrit 1.844.900 TL 1.834.900 TL
Topolino 625.900 TL 535.900 TL
Doblo Cargo 1.254.900 TL 1.179.900 TL
E-Doblo Cargo 2.019.900 TL 1.944.900 TL
Doblo Combi 1.379.900 TL 1.304.900 TL
Scudo Van 1.389.900 TL 1.314.900 TL
Ulysse 2.156.900 TL 2.081.900 TL
Ducato Van 1.826.900 TL 1.726.900 TL
E-Scudo 2.299.900 TL 2.224.900 TL
Scudo Combi 1.799.900 TL 1.724.900 TL

Fiat'ın resmî internet sitesinde yer alan kampanyalara baktığımızda fiyat indirimi isteyen tüketiciler için nakit alım indirimleri uygulandığını görüyoruz. 100 bin TL'ye varan indirimler, yeni otomobilini nakit parayla alacak olan tüketiciler için hiç fena değil.

Fiat Egea alınır mı?

2025 Fiat Egea Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Fiat Egea Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Combi 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Scudo Combi 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Scudo Van 600.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Cargo 400.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Ducato Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Ulysse 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Fiat'ın kredili alımlarda öne çıkan Ekim 2025 kampanyaları bu şekilde. Ancak dahası var. Şirket, ticari araçlara özel 48 ay vadeli satışlar yapıyor. Ayrıca yine hafif ticari araç alımlarında takas yapacak tüketiciler, tüm indirimlere ek olarak yüzde 2 ek indirim fırsatı yakalıyorlar.

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

Fiat güncel fiyat listesi için:

Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Egea, 1 Milyon! Ekim 2025 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Egea, 1 Milyon!
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim