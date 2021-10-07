EGM'den Sosyal Medya Bağımlılığı Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın SİBERAY programı, sosyal medya bağımlılığının ne olduğunu ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı açıkladı. Yapılan açıklamalara göre sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için öncelikle gerçek hayata yönelmek gerekiyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir gerçeği haline gelen "sosyal medya bağımlılığı" ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın başlattığı SİBERAY programı kapsamında yapılan açıklamalarda, gençlere önemli uyarılarda bulunuldu.

SİBERAY'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, sosyal medya bağımlılığının ne anlama geldiği ve bu durumun önüne geçmek için neler yapılabileceği ifade edildi. Yetkililer, gençlere verdikleri tavsiyelerde sosyal medya kullanımının belirli saatlerle sınırlandırılması gerektiğini ve yeni hobiler edinilebileceğini söylediler...

"Sosyal medyada huzursuz ve mutsuz hissediliyor"

SİBERAY'ın yaptığı paylaşımda sosyal medya bağımlılığı şu şekilde açıklanıyor:

Sosyal medya bağımlılığı, sürekli çevrimiçi olma isteği ve olunamadığı dönemlerde huzursuz ve mutsuz hissedilmesi durumudur. İletişim sorunları, yalnızlık ve asosyalleşme, sosyal medya bağımlılığına iten sebeplerdendir. Bu bağımlılık, özellikle çocuklar ve gençler için daha çok risk teşkil etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya bağımlılığından kurtulma yollarını ise şu şekilde açıklıyor;

Sosyal medya platformlarına belirli bir süre ara verin ve gerçek hayata yönelin. Yeni hobiler edinin, sevebileceğiniz farklı aktivitelerle ilgilenin. Sosyal medya kullanım sürenizi azaltın. Gerektiğinde bir uzmandan destek alın.