Araba kullanmak için başvurulması gereken öncelikli şey bir ehliyet kursu. "Peki biz, süreceğimiz araca göre hangi ehliyeti alacağız, ehliyet sınıfları nelerdir nereden bileceğiz?" sorularını kendinize yöneltiyorsanız doğru yerdesiniz, çünkü birazdan hangi ehliyet hangi aracı kullanır kısmına kadar anlatacağız.

Sürücü belgesi, karayolunda seyir hâlinde olan motorlu veya motorsuz araçları yönetme yetkisi veren, bir nevi kimlik işlevi gören bir belgedir. Her araç için tek bir sınıf da yok üstelik. Sürmek istediğiniz araçlar için farklı ehliyet sınıfları var. Ehliyet sınıflarını bilmek ve sürücü belgenizi buna göre almak bu yüzden önemli. Kafanızın karışıklığını gidermek için "hangi ehliyet hangi aracı kullanır?" sorusunun cevabını verelim.

Peki kaç tane ehliyet sınıfı var? Sürücü deneyiminiz yoksa ya da yeni başlayacaksanız gözünüzü korkutmak istemeyiz ama tam tamına 17 tane farklı ehliyet sınıfı var. Sürücü belgesini almak için istenen şartlar da bu sınıfa göre elbette değişkenlik gösteriyor. Eğer sürücü adayıysanız bu konuda bilgilenmeniz gerekir. Peki siz hangi sınıf ehliyet almalısınız? Gelin birlikte bakalım.

Ehliyet sınıfları nelerdir, hangi sınıf hangi araçları kullanır?

Sürücü belgesi, otomobil, otobüs, traktör ve motosiklet gibi araçları kullanmanıza izin verirken aynı zamanda sizin bir kimliğiniz olarak da kabul edilebiliyor. Her bir araç için de farklı sürüş teknikleri, belirli şartlar ve farklı araçları kullanabilmeniz için de belirlenen 17 farklı ehliyet sınıfı var. Bunlar neymiş yakından bakalım.

A sınıfı (Motosiklet)

B sınıfı (Otomobil ve ticari araçlar)

C sınıfı (Ağır ticari araçlar)

D sınıfı (Otobüs ve minibüs)

F ve G sınıfı (İş makineleri ve traktör)

A sınıfı: Motosiklet

A sınıfı ehliyetle kullanılan araçlar: 125 cc ve altı, 11 kW güç ve 0.1 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kullanabilirler.

Eğer motosiklet tutkunuysanız almanız için gerekli olan ehliyet, A sınıfı ehliyettir. 1 Ocak 2016 tarihinden önce iki sınıfa ayrılan bu ehliyet grubu, yeni düzenlemeyle birlikte A, A1, A2 ve M olmak üzere dört farklı tipe ayrıldı. Motosiklet ehliyeti, 10 yıl süreyle geçerli ve süresi dolduğunda yenilenmesi gerekiyor.

Motosikletler, farklı güç ve özelliklere sahip çeşitli modellerden oluşuyor. Bu yüzden motosiklet gücüne göre farklı ehliyetler veriliyor. A1 ehliyeti, en fazla 125 cc motor hacmi ve 14 beygir gücüne sahip motosikletleri içerir. A2 ehliyetine sahip sürücüler, en fazla 600 cc motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilirler. En yüksek ehliyet derecesi olan A sınıfı ehliyet ise 600 cc ve 48 beygir gücünün üzerindeki motosikletler için gereklidir.

B sınıfı: Otomobil ve ticari araçlar

B sınıfı ehliyetle kullanılan araçlar: Kamyonet, moped (M sınıfı), lastik tekerlekli traktör (F sınıfı), ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları, 4 tekerlekli motosiklet (B1 sınıfı)

B sınıfı ehliyet, en yaygın olarak kullanılan ehliyet türüdür ve genellikle otomobil kullanımı için gereklidir. B sınıfı ehliyeti olan kişiler, otomobilin yanı sıra kamyonet de kullanabilirler. Bunun yanında B, B1, M, D1 ve F sınıfı araçları kullanma iznine sahiptirler. Bu araçlar otomobil, dört tekerlekli motosiklet, traktör ve azami yüklü ağırlığı 4250 kilogram olan birleşik araçlar olarak sıralanabilir.

Ülkemizde en yaygın olarak sahip olunan B sınıfı ehliyet, geniş bir araç yelpazesine sahip.

C sınıfı: Ağır ticari araçlar

C sınıfı ehliyetle kullanılan araçlar: Motosiklet, çekici, otomobil, traktör, kamyonet

Kamyon ve tır gibi daha büyük araçları kullanabilmek için gereken ehliyet C sınıfıdır. Bunu genellikle "kamyon ehliyeti" olarak da duymuş olabilirsiniz. C sınıfı ehliyet sahipleri, M, B, B1 ve F sınıflarına ait araçları da kullanabilirler. Geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre dolduğunda yenilenmesi gerekir.

C sınıfı ehliyet almak için diğer ehliyet sınıflarına göre daha yüksek bir yaş şartı bulunuyor. C ve CE sınıfı sürücü belgesi almak isteyenler 21 yaşını doldurmuş olmalılar. C1 ve C1E sürücü belgesi için ise yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmaları yeterlidir.

D sınıfı: Otobüs ve minibüs

D sınıfı ehliyetle kullanılan araçlar: Otobüs, minibüs, otomobil, traktör, motosiklet, kamyonet

Otobüs ve minibüs kullanmak isteyenlerin de alması gereken ehliyet türü, D sınıfı ehliyettir. Bu ehliyet, sadece otobüslerde değil; minibüslerde de geçerlidir. Fakat minibüs şoförleri D1 ehliyet alabilirken otobüs şoförlerinin D sınıfı alma zorunluluğu vardır. Tıpkı C sınıfı gibi bu da 5 yıl geçerlidir.

D sınıfı ehliyet almak için belirli koşullar bulunuyor. Bunlardan biri öncelikle B sınıfı bir ehliyete sahip olunmasıdır. Ayrıca diğer ehliyetlere göre D sınıfı için daha sıkı bir yaş sınırı var. Eğer D sınıfı bir ehliyet belgesi almak istiyorsanız 18 değil 24 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.

F ve G sınıfı: İş makineleri ve traktör

F ve G sınıfı ehliyetle kullanılan araçlar:Traktörler ve tarım makineleri, ekskavatörler, yükleyiciler, forkliftler ve diğer endüstriyel makineler

F sınıfı ehliyet, tarım ve ormancılık gibi özel amaçlarla kullanılan traktör ve iş makineleri gibi araçları kullanmak isteyenler için gereklidir.

G sınıfı ehliyet ise daha çok iş makineleri ve özel amaçlı araçlar gibi belirli endüstriyel araçları kullanmak isteyenler için gereklidir. Her iki ehliyet sınıfı da belirli yetenekleri ve becerileri gerektirir ve sürücülerin belirli eğitimleri tamamlamalarını ve belirli gereksinimleri karşılamalarını gerektiriyor.

Ehliyet yenileme gibi meseleler insanların kafasını meşgul ederken esas konuyu atlamamak gerekiyor. Ehliyet sınıflarını bilmek, hangi aracı süreceğini öğrenmek de bir o kadar önemli.

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