20'de 20 Yapamayanların Ehliyetine El Konulmalı: Araba Göstergelerindeki Bu Sembollerin Kaçının Anlamını Bilebilirsin?

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Arabanızı çalıştırmadan önce yanan çalıştırdığınızda ise sönen o sembollerin ne anlama geldiğini biliyor musun?

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlarımız, sürüş sırasında birçok şey anlatır. Bu mesajları doğru bir şekilde anlamak, sürüş güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir.

Eğer aracının ne anlattığını bildiğini düşünüyorsan bu test tam sana göre. Hazırsan başlıyoruz...

1. Kolay bir sembolle başlayalım.

Kapı Açık İkaz Lambası

A) İmmobilizer uyarısı.

B) Kapı açık uyarısı.

C) Anti patinaj sistemi ile ilgili bir sorun var.

D) Çekiş kontrol sistemi devrede.

CEVAP

2. + ve - ne olabilir ki?

Akü İkaz Lambası

A) Akü uyarısı.

B) Düşük lastik basıncı.

C) Frene basmanız gerek.

D) Cep telefonunuz Bluetooth'a bağlı değil.

CEVAP

3. Telefon uyarısı olmasa gerek.

Düşük Yakıt İkaz Lambası

A) Hava yastıkları ile ilgili bir sorun var.

B) Alarm sisteminde bir sorun var.

C) Yakıt seviyesi düşük.

D) Silecek suyu seviyesi düşük.

CEVAP

4. Ünlem var, kesin önemli.

Lastik Basıncı İkaz Lambası

A) Frene basmanız gerek.

B) Servis zamanı gelmiş.

C) Immobilizer uyarısı.

D) Düşük lastik basıncı.

CEVAP

5. Hava sıcak mı oldu, bana mı öyle geliyor?

Hararet İkaz Lambası

A) Klima sisteminde arıza mevcut.

B) Motor soğutma suyu aşırı sıcak.

C) Sis farlarınız açık.

D) Uzun hüzmeli farlarınız açık.

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6. Galiba arabanın bir fikri var.

Patlak Ampul İkaz Lambası

A) Kör nokta uyarı sistemi arızalı.

B) İç aydınlatma açık.

C) Dış ampullerden birinde arıza var.

D) Kısa hüzmeli far açık.

CEVAP

7. Tanıdık gelmiş olmalı.

Silecek Suyu İkaz Lambası

A) Silecek suyu seviyesi düşük.

B) Soğutma suyu seviyesi düşük.

C) Fren hidrolik yağı uyarısı.

D) AdBlue seviyesi düşük.

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8. Görsel çok şey anlatıyor aslında.

ESP İkaz Lambası

A) Yağmurlu hava uyarısı.

B) Emniyet kemeri hatırlatıcısı.

C) Kaygan zemin uyarısı.

D) Elektronik stabilite kontrol sistemi uyarısı.

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9. 3 kere ovalayınca Alaaddin'in cini çıkıyormuş!

Yağ İkaz Lambası

A) Fren hidrolik yağı uyarısı.

B) Yakıta su karışmış.

C) Motor yağı uyarısı.

D) Yakıt sisteminde kaçak mevcut.

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10. Musluk değil herhâlde.

Motor Arıza İkaz Lambası

A) Düşük yağ basıncı.

B) Çekiş kontrolü.

C) Sis farı açık.

D) Motor arıza uyarısı.

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11. Eğer kırmızı ise dikkat etmek gerek.

El Freni İkaz Lambası

A) Hava yastıkları ile ilgili bir sorun var.

B) El freni çekik durumda.

C) Benzin kapağı düzgün kapatılmamış. 

D) Frene basmanız gerek.

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12. Görseli dikkatlice inceleyerek rahatça anlayabilirsin.

Şerit Takip İkaz Lambası

A) Şerit takip sistemi uyarısı.

B) Kaygan zemin uyarısı.

C) Öndeki araca çok yaklaştın.

D) Sağ sinyal ampulü patlak.

CEVAP

13. Çalar saat mi acaba?

Hız Sabitleme İkaz Lambası

A) Tabela okuma devre dışı.

B) Hız sabitleme aktif.

C) Çekiş kontrol sisteminde bir sorun var.

D) Hız sınırı aşıldı uyarısı.

CEVAP

14. Yeşil iyidir, korkmamıza gerek yok.

Start Stop İkaz Lambası

A) Start-Stop devrede.

B) Otomatik silecek aktif.

C) Otomatik far aktif.

D) Auto Hold devrede.

CEVAP

15. Ne demiştik? Kırmızı önemli.

Emniyet Kemeri İkaz Lambası

A) Sinyal lambası yanıyor.

B) Hava yastığı devre dışı.

C) Yolcu kapasitesi aşıldı.

D) Emniyet kemerinizi bağlayın.

CEVAP

16. Farla alakalı bir şey, ama ne?

Otomatik Far İkaz Lambası

A) Uzun hüzmeli far açık.

B) Kısa hüzmeli far açık.

C) Otomatik far devrede.

D) Uzun far ampulü patlak.

CEVAP

17. Buraya kadar gelebildiysen bu soru seni yormayacaktır.

Airbag İkaz Lambası

A) Kaza önleyici devre dışı.

B) Hava yastığı uyarısı.

C) Arka emniyet kemeri uyarısı.

D) Yorgunluk tespit sistemi devre dışı.

CEVAP

18. Bazı durumlarda can kurtaran görevi görüyor.

ABS İkaz Lambası

A) Alarm sistemi devre dışı.

B) Şanzımanla alakalı bir sorun var.

C) Fren hidrolik yağı uyarısı.

D) Kilitlenmeyen fren sistemi uyarısı.

CEVAP

19. Arabada kullanılan yuvarlak parçaları düşünün.

Hidrolik Direksiyon İkaz Lambası

A) Otonom sürüş sistemi devre dışı.

B) Direksiyonu tutmanız gerek.

C) Hidrolik direksiyon uyarısı.

D) Direksiyon hava yastığı devre dışı.

CEVAP

20. Dikkat, bir şeyler olabilir.

Çarpışma Önleyici İkaz Lambası

A) Adaptif hız sabitleme devrede.

B) Çarpışma önleyici uyarısı.

C) Otonom sürüş devrede.

D) Yüksek hız uyarısı.

CEVAP

Cevapları alalım, 20 sorudan kaç tanesini doğru yaptık?

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