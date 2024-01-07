Arabanızı çalıştırmadan önce yanan çalıştırdığınızda ise sönen o sembollerin ne anlama geldiğini biliyor musun?

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçlarımız, sürüş sırasında birçok şey anlatır. Bu mesajları doğru bir şekilde anlamak, sürüş güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir.

Eğer aracının ne anlattığını bildiğini düşünüyorsan bu test tam sana göre. Hazırsan başlıyoruz...

1. Kolay bir sembolle başlayalım.

A) İmmobilizer uyarısı.

B) Kapı açık uyarısı.

C) Anti patinaj sistemi ile ilgili bir sorun var.

D) Çekiş kontrol sistemi devrede.

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2. + ve - ne olabilir ki?

A) Akü uyarısı.

B) Düşük lastik basıncı.

C) Frene basmanız gerek.

D) Cep telefonunuz Bluetooth'a bağlı değil.

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3. Telefon uyarısı olmasa gerek.

A) Hava yastıkları ile ilgili bir sorun var.

B) Alarm sisteminde bir sorun var.

C) Yakıt seviyesi düşük.

D) Silecek suyu seviyesi düşük.

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4. Ünlem var, kesin önemli.

A) Frene basmanız gerek.

B) Servis zamanı gelmiş.

C) Immobilizer uyarısı.

D) Düşük lastik basıncı.

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5. Hava sıcak mı oldu, bana mı öyle geliyor?

A) Klima sisteminde arıza mevcut.

B) Motor soğutma suyu aşırı sıcak.

C) Sis farlarınız açık.

D) Uzun hüzmeli farlarınız açık.

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6. Galiba arabanın bir fikri var.

A) Kör nokta uyarı sistemi arızalı.

B) İç aydınlatma açık.

C) Dış ampullerden birinde arıza var.

D) Kısa hüzmeli far açık.

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7. Tanıdık gelmiş olmalı.

A) Silecek suyu seviyesi düşük.

B) Soğutma suyu seviyesi düşük.

C) Fren hidrolik yağı uyarısı.

D) AdBlue seviyesi düşük.

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8. Görsel çok şey anlatıyor aslında.

A) Yağmurlu hava uyarısı.

B) Emniyet kemeri hatırlatıcısı.

C) Kaygan zemin uyarısı.

D) Elektronik stabilite kontrol sistemi uyarısı.

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9. 3 kere ovalayınca Alaaddin'in cini çıkıyormuş!

A) Fren hidrolik yağı uyarısı.

B) Yakıta su karışmış.

C) Motor yağı uyarısı.

D) Yakıt sisteminde kaçak mevcut.

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10. Musluk değil herhâlde.

A) Düşük yağ basıncı.

B) Çekiş kontrolü.

C) Sis farı açık.

D) Motor arıza uyarısı.

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11. Eğer kırmızı ise dikkat etmek gerek.

A) Hava yastıkları ile ilgili bir sorun var.

B) El freni çekik durumda.

C) Benzin kapağı düzgün kapatılmamış.

D) Frene basmanız gerek.

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12. Görseli dikkatlice inceleyerek rahatça anlayabilirsin.

A) Şerit takip sistemi uyarısı.

B) Kaygan zemin uyarısı.

C) Öndeki araca çok yaklaştın.

D) Sağ sinyal ampulü patlak.

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13. Çalar saat mi acaba?

A) Tabela okuma devre dışı.

B) Hız sabitleme aktif.

C) Çekiş kontrol sisteminde bir sorun var.

D) Hız sınırı aşıldı uyarısı.

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14. Yeşil iyidir, korkmamıza gerek yok.

A) Start-Stop devrede.

B) Otomatik silecek aktif.

C) Otomatik far aktif.

D) Auto Hold devrede.

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15. Ne demiştik? Kırmızı önemli.

A) Sinyal lambası yanıyor.

B) Hava yastığı devre dışı.

C) Yolcu kapasitesi aşıldı.

D) Emniyet kemerinizi bağlayın.

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16. Farla alakalı bir şey, ama ne?

A) Uzun hüzmeli far açık.

B) Kısa hüzmeli far açık.

C) Otomatik far devrede.

D) Uzun far ampulü patlak.

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17. Buraya kadar gelebildiysen bu soru seni yormayacaktır.

A) Kaza önleyici devre dışı.

B) Hava yastığı uyarısı.

C) Arka emniyet kemeri uyarısı.

D) Yorgunluk tespit sistemi devre dışı.

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18. Bazı durumlarda can kurtaran görevi görüyor.

A) Alarm sistemi devre dışı.

B) Şanzımanla alakalı bir sorun var.

C) Fren hidrolik yağı uyarısı.

D) Kilitlenmeyen fren sistemi uyarısı.

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19. Arabada kullanılan yuvarlak parçaları düşünün.

A) Otonom sürüş sistemi devre dışı.

B) Direksiyonu tutmanız gerek.

C) Hidrolik direksiyon uyarısı.

D) Direksiyon hava yastığı devre dışı.

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20. Dikkat, bir şeyler olabilir.

A) Adaptif hız sabitleme devrede.

B) Çarpışma önleyici uyarısı.

C) Otonom sürüş devrede.

D) Yüksek hız uyarısı.

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Cevapları alalım, 20 sorudan kaç tanesini doğru yaptık?

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