Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı Bir Kere Daha Kanıtlandı

İngiltere’den bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, Einstein’ın genel görelilik kuramı ile bir kez daha haklı çıkmasını sağladı. Yapılan çalışma, eşdeğerlik ilkesinin evrenin başka noktalarında da yüksek hassasiyetle çalıştığını gösterdi.

Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı, evrenin en uç noktalarında dahi geçerli görünüyor. Bilim insanlarının, uzaydaki üç yıldızın verilerini kullanarak yaptığı bir genel görelilik ilkesi testi, tüm nesnelerin, bileşimlerinden bağımsız olarak aynı ivme ile düştüğünü gösteriyor.

Genel görelilik testi aslında kütle çekim alanındaki iki nesnenin kütleleri veya yapıları ne olursa olsun aynı ivme ile düştüğünü belirten eşdeğerlik ilkesini kanıtlıyor. Eşdeğerlik ilkesi, Galileo’nun Pisa Kulesi’nin tepesinden farklı kütlelere ait iki küreyi attığı deneye benzer. Galileo’nun küreleri kütleleri farketmeksizin, aynı anda yere düşerler.

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden Guillaume Voisin ve meslektaşları, eşdeğerlik ilkesini beyaz bir cüce yıldız ve ikinci bir cüce yıldızın etrafında dönen pulsarın hareketini ölçerek test ettiler. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Voisin, çalışmalarının temelde Galileo’nun Pisa Kulesi testine benzediğini söyedi. Voisin, yalnızca çalışmalarındaki ölçeğin çok daha büyük olduğunu belirtti.

Genel görelilik dışındaki diğer kütle çekim formülasyonları, bir pulsarın, Dünya’da bir kuleden atılan toplardan farklı şekilde çok daha büyük ve kompakt bir hareket yapacağını söylüyor. Ancak yapılan çalışma bu konuda Einstein’ın, meslektaşlarının karşısında haklı çıktığını gösteriyor.

Bilim insanları, Pulsar ve beyaz cüce gibi devasa iki uzay cisminin eşdeğerlik ilkesine en yüksek hassasiyetle uyduğunu buldular. Voisin, çalışmalarını “Daha önce nötron yıldızlarıyla yapılan her şeyden yaklaşık 1000 kat daha iyi” olarak tanımladı.

Guillaume Voisin, eşdeğerlik ilkesini kesinlikle doğru bir şekilde uygulayan tek kütle çekim teorisinin genel görelilik olduğunu söyledi. Voisin, diğer kütle çekim teorilerinin eşdeğerlik ilkesine bir düzeyde uymadığını söyledi.