Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Real Madrid maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini derledik. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm bilgiler…

Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak.

Platformu kullanarak Manchester City-Real Madrid maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Tabii üyelik süreci, paket kapsamları ve ücretlendirme modeli gibi temel bilgileri bu içerikte derledik.

Manchester City-Real Madrid maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Manchester City-Real Madrid maçı Tabii canlı izlemek için önce platforma üye olmanız gerekiyor. Bunun için Tabii’nin resmi internet sitesine girerek ya da mobil uygulamayı indirerek ana sayfadaki 'Üye Ol' seçeneğine tıklayabilirsiniz. Açılan kayıt ekranında temel bilgilerinizi (ad, e-posta ve şifre gibi) girmeniz yeterli. Sonrasında e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu onaylayarak hesabınızı aktif hâle getirebilirsiniz.

Tabii platformunda spor içerikleri için ayrı bir paket bulunmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının önemli bir kısmı Premium abonelik kapsamında izlenebiliyor.

Manchester City-Real Madrid maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

Profil menüsündeki 'Abonelik' bölümüne giderek Premium paket seçeneğini seçmeniz yeterli. Son olarak ödeme adımını tamamladığınızda üyeliğiniz aktif hâle gelir ve Premium içeriklere erişebilirsiniz.

Tabii platformunda ücretsiz paket, TRT dizileri, belgeselleri, arşiv içerikleri ve TRT kanallarının canlı yayınlarını reklamlı şekilde sunuyor.Premium pakette ise bu içeriklere ek olarak tabii’ye özel yapımlar, daha geniş bir içerik kütüphanesi ve reklamsız izleme imkânı bulunuyor. En büyük farklardan biri de spor tarafında ortaya çıkıyor; UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının büyük bölümü Premium abonelik kapsamında izlenebiliyor

