Sıvı Soğutmalı GeForce 3000 Serisi Ekran Kartları Duyuruldu

ASUS ile iş birliğinde olan EK, sıvı soğutma özelliğine sahip yeni GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu. 3000 serisindeki 3 kartın da bulunduğu bu seri, kasım ayında kullanıcılara sunulacak.

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartları, yeni modifikasyonlarla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ASUS ile iş birliği yapan EK, ön yüklü su bloklarına sahip GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu.

GeForce RTX 3000 serisinde yer alan RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 kartlarının hepsi bu modifikasyondan geçirildi. Ayrıca yapılan açıklamada bu ekran kartlarının kasım ayında çıkacağı da ifade edildi.

Sıvı soğutmalı GeForce RTX 3000 serisi

ASUS EKWB GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080, kasım ayının ortalarında çıkış yapacak. Seri, özel olarak tasarlanmış, ASUS'un Auto Extreme teknolojisini kullanan PCB'ye sahip olacak. ASUS, PCB kablosunu korumak için tamamen alüminyumdan oluşan arka levha kullanacak.

ASUS'un GeForce RTX 3000 serisi sıvı soğutmalı ekran kartlarının üçü de ön yüklü su bloklarıyla birlikte gelecek. Ayrıca entegre edilmiş adresli D-RGB Auro Sync LED'ler de bulunacak. Su bloğunun alt plakası elektrolitik bakır ve nikel kaplamadan oluşuyor. Su bloğunun ön tarafı ise akrilikten yapılma.

EK, ASUS EKWB GeForce 3000 serisi ekran kartlarının optimize edilmiş akış yoluna sahip olduğunu ve bunun hidrodinamik dengesizlikleri azalttığını ifade etti. Ayrıca Open Split-Flow soğutma motoru da bulunuyor ki bu da düşük hidrolik akış kısıtlaması sağlıyor. Bu sayede de daha zayıf ya da daha yavaş hızda çalışan pompalar kullanılabiliyor.

Yukarıda da söylediğimiz gibi ASUS EKWB GeForce RTX 3090 ve RTX 3080, kasım ayı ortalarında çıkacak. ASUS EKWB GeForce RTX 3070'in çıkışı ise kasım sonunda olacak. Ekran kartlarının fiyatlarının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.