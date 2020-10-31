Kaliforniya merkezli donanım ve mikroçip üreticisi AMD, GeForce RTX 30 serisinin boyut ve güç gereksinimleri nedeniyle NVIDIA'yla dalga geçiyor. Şirket, özellikle NVIDIA RTX 30 serisinde kullanılan 12 pimli güç konektörüne gönderme yapıyor.

Ekran kartı pazarının en önemli üreticilerinden biri olan AMD, yeni nesil RX 6000 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT ve Radeon RX 6800 olmak üzere üç modelden oluşan ekran kartı serisi, doğrudan NVIDIA'nın GeForce RTX 30 serisine rakip olarak konumlandırıldı.

Öyle ki kırmızılı ekip, lansman boyunca RX 6800 XT ve RX 6800'ü NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3070 ekran kartlarıyla kıyasladı. AMD'nin iddia ettiğine göre firmanın yeni nesil kartları, NVIDIA kartlara kıyasla daha az güç tüketiyor ve kullanıcılara daha yüksek kare hızları sunuyor.

AMD'den NVIDIA'ya gönderme:

Yeni kartlarıyla birlikte ekran kartı piyasasına sağlam bir giriş yapmaya hazırlanan AMD, RTX 3080 ve RTX 3090 kartların boyutları ve güç gereksinimleri nedeniyle NVIDIA'yla dalga geçiyor. Bu noktada şirket, özellikle NVIDIA'nın yeni nesil kartlarında 12 pimli yeni güç konektörü kullanmasına takılıyor.

Öyle ki firma, Twitter'daki bir paylaşımında "Her ITX ve SFF yapısına uyacağına söz veremeyiz ama iyi haberlerimiz var: RX 6000 Serisi'ni çeşitli durumlara ve güç gereksinimlerine uyacak şekilde tasarladık" ifadelerine yer verdi.

Bunun yanında AMD, biraz daha ileri giderek yeni kartlarının "özel adaptörler veya garip bir şekilde yerleştirilmiş konektörler gerektirmediğini" de belirtti. Şirket, RX 6900 XT'yi RTX 3090'a daha küçük ve daha güç verimli bir rakip olarak sunmuştu.

AMD ekibi, sosyal medya üzerinden NVIDIA'yı zayıflatma girişimlerinde bulunsa da gelen yanıtlarda AMD hayranlarının bu konuyla pek ilgili olmadığını görebiliyoruz. Sosyal medyadan AMD'ye yanıt veren birçok kişi, kırmızı ekibin RX 6000 serisini boyut ve güç gereksinimleri yerine performans açısından pazarlaması gerektiğine inanıyor.