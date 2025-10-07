Tümü Webekno
Ekim 2025 Alfa Romeo Güncel Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Alfa Romeo'nun Ekim 2025 güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Ekim 2025 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. Ancak Junior, hâlâ alınabilecek otomobillerden bir tanesi.

Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun ekim ayı güncel fiyat listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Alfa Romeo fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Tonale 3.100.888 TL 3.137.939 TL
Junior Elettrica 2.228.890 TL 2.273.468 TL
Junior Ibrida 2.048.348 TL 2.326.207 TL

Tonale fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6L 130 HP, Dizel TI, Otomatik 3.137.939 TL
1.5 VGT 160 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 3.337.978 TL

Alfa Romeo Tonale, İtalyan şıklığını plug-in hibrit teknolojisiyle birleştiren kompakt bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. İç mekânda büyük dijital ekranları, sportif süspansiyonu ve Alfa Romeo’nun DNA sürüş modlarına ev sahipliği yapan otomobil, LED Matrix farları, Brembo frenler ve ortalama bagaj hacmiyle de oldukça zengin bir donanım sunuyor.

Junior Elettrica fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Elettrica, Elektrikli Speciale, Otomatik 2.273.468 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica, markanın ilk tamamen elektrikli B segment crossover modeli olarak tüketiciler tarafından çok sevildi. 410 kilometrelik menzile sahip olan otomobilin 156 HP'ye den gelen elektrik motoru, uzul yollarda da gayet eğlenceli bir deneyim vadediyor. 400 litrelik bagaj hacmi ile eşyalarınızı taşıma noktasında da sorun yaratmayacak türden.

Junior Ibrida fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
145 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 2.326.207 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida, az önce bahsettiğimiz Junior Elettrica'nın hafif hibrit motorlu versiyonu. Dış ve içeride neredeyse tamamen aynı olan bu otomobil, toplamda 145 HP güç üreten bir hibrit ünite ile destekleniyor. Alfa Romeo Junior Ibrida, Türkiye'de sadece 4x2 versiyonla satılıyor olsa da 4x4 versiyonlara da sahip.

