Ekim 2025: Apple Arcade'e NBA 2K26 Dahil 4 Yeni Oyun Geliyor

Apple, Apple Arcade abonelik sistemine ekimde ekleyeceği oyunları açıkladı. NBA 2K26 dahil 4 oyun abonelik sistemine ekleniyor.

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz.

Şimdi ise Apple, Ekim ayı boyunca Apple Arcade abonelik hizmetine eklenecek oyunları açıkladı. Buna göre toplamda 4 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Ancak aralarından 1’i oyuncuları çok sevindirecek.

Apple Arcade’e ekimde eklenecek oyunlar

NBA 2K26 Arcade Edition

Dominoes

Piffle

Thomas & Friends

Gelecek oyunlara baktığımızda en çok dikkat çekenin NBA 2K26 Arcade Edition olduğunu görüyoruz. Yapım, 16 Ekim tarihi itibarıyla NBA’in normal sezonundan çok kısa bir süre önce Apple Arcade kullanıcılarına sunulacak. Oyunda en iyi NBA dönemlerini deneyimleyebileceğiniz yeni NBA Eras modu dahil olmak üzere birçok farklı mod sunulacak. Tabii ki tüm kadrolar güncel olacak, MyCareer modunda süperstar olacak oyunlar oluşturabileceksiniz.

Diğer oyunlar arasında MobilityWare’in taş eşleştirme oyunu Dominoes, Hipster Whale’in bulmaca oyunu Piffle ve StoryToys’un çocuk oyunu Thomas & Friends: Lets Roll yer alıyor. Apple Arcade’in iPhone, iPad, Mac, Apple TV üzerinden oyunlara erişim sunduğunu ekleyelim. Aylık ücreti ise 69,99 TL.