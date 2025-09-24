Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Ekim 2025: Apple Arcade'e NBA 2K26 Dahil 4 Yeni Oyun Geliyor

Apple, Apple Arcade abonelik sistemine ekimde ekleyeceği oyunları açıkladı. NBA 2K26 dahil 4 oyun abonelik sistemine ekleniyor.

Ekim 2025: Apple Arcade'e NBA 2K26 Dahil 4 Yeni Oyun Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, aylık belli ücretler sayesinde oyunlara erişmenizi sağlayan “Apple Arcade” isimli bir abonelik hizmetine sahip. Bu hizmet, abonelere sürekli yenilenen büyük bir oyun kataloğuna ulaşma imkânı tanıyor. Düzenli olarak da yeni oyunların Apple Arcade kütüphanesine eklendiğini görüyoruz.

Şimdi ise Apple, Ekim ayı boyunca Apple Arcade abonelik hizmetine eklenecek oyunları açıkladı. Buna göre toplamda 4 adet oyun kütüphaneye eklenecek. Ancak aralarından 1’i oyuncuları çok sevindirecek.

Apple Arcade’e ekimde eklenecek oyunlar

arca

  • NBA 2K26 Arcade Edition
  • Dominoes
  • Piffle
  • Thomas & Friends

Gelecek oyunlara baktığımızda en çok dikkat çekenin NBA 2K26 Arcade Edition olduğunu görüyoruz. Yapım, 16 Ekim tarihi itibarıyla NBA’in normal sezonundan çok kısa bir süre önce Apple Arcade kullanıcılarına sunulacak. Oyunda en iyi NBA dönemlerini deneyimleyebileceğiniz yeni NBA Eras modu dahil olmak üzere birçok farklı mod sunulacak. Tabii ki tüm kadrolar güncel olacak, MyCareer modunda süperstar olacak oyunlar oluşturabileceksiniz.

Diğer oyunlar arasında MobilityWare’in taş eşleştirme oyunu Dominoes, Hipster Whale’in bulmaca oyunu Piffle ve StoryToys’un çocuk oyunu Thomas & Friends: Lets Roll yer alıyor. Apple Arcade’in iPhone, iPad, Mac, Apple TV üzerinden oyunlara erişim sunduğunu ekleyelim. Aylık ücreti ise 69,99 TL.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

Samsung Kullanıcılarının Yıllar Önce Kullandığı Bir Özellik, One UI 8.5 ile Geri Dönüyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

BYD'nin Hiper Arabası, Dünyanın En Hızlı Otomobili Oldu: İşte Ulaştığı Hız! [Video]

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim