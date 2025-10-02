Ekim 2025 Chery Fiyat Listesi: Koşun, Efsane İndirim Var!

Chery, Ekim 2025 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay efsane bir indirim kampanyası ile karşımıza çıktı. Tüm Chery otomobillerin fiyatı düşmüş durumda. İşte detaylar.

2023 yılında Türkiye'ye geri dönen ve 2024 yılında tüketicilerin en çok tercih ettikleri markalar arasında yer alan Chery, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay efsane bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya ile tüm modellerin fiyatlarında anlamlı seviyelerde düşüş var.

Peki Chery'nin Türkiye'ye getirdiği otomobillerin Ekim 2025 güncel fiyatları nasıl? Şimdi sizlerle, sıfır model Chery'lerin fiyatlarına yakından bakacağız.

Chery araba fiyatları - Ekim 2025:

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Tiggo8 Pro Max 2.385.000 TL 2.180.000 TL Tiggo7 Pro Max 2.250.000 TL 1.950.000 TL Omoda5 Pro 2.145.000 TL 1.795.000 TL

Tiggo8 Pro Max fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 2.180.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 2.385.000 TL

Türkiye’de yalnızca 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla satılan Chery Tiggo8 Pro Max, modern tasarımıyla da dikkat çekiyor. Dış tasarımında büyük ızgara, LED aydınlatmalar ve 19 inç jantlar öne çıkarken; iç mekânda ise çift dijital ekran, deri döşemeler ve ferah bir kabin atmosferi görüyoruz. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarısı, acil fren desteği ve 360 derece kamera gibi donanımlar sunan otomobil, ulaşılabilir fiyatıyla dikkat çeken güçlü bir SUV alternatifi.

Tiggo8 Pro Max opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Elektrikli Basamak 50.000 TL Intelligent, Exceptional

Tiggo7 Pro Max fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.950.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.999.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional Black Edition, Otomatik 2.200.000 TL

Chery Tiggo7 Pro Max, markanın C segmentindeki kompakt SUV modeli. 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla satılan otomobil, 183 beygir gücü ve 275 Nm torkuyla hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda üzmüyor. İç mekânda geniş dijital ekranlar, deri koltuklar ve panoramik cam tavan gibi özelliklerle tüketiciyi kendine çeken Tiggo7 Pro Max, motor gücü ve fiyat-performans dengesiyle kompakt SUV sınıfında öne çıkan seçeneklerden biri.

Tiggo7 Pro Max opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Çift Renk 25.000 TL Intelligent, Exceptional Elektrikli Basamak 50.000 TL Intelligent, Exceptional

Omoda5 Pro fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik 1.795.000 TL 1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik 1.875.000 TL

Keskin hatlara sahip tasarımı ve yüksek performansı ile özellikle genç tüketicilerin ilgisini çeken Chery Omoda5 Pro, geldiği ilk günden beri çok sevilen bir otomobil. Otomatik far sensörü, aktif acil durum freni ve kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş destek teknolojileriyle donatılan otomobil, 24.6 inç boyutundaki dev bilgi-eğlence ve gösterge ekranı ile etkileyici bir deneyim vadediyor.

Omoda5 Pro opsiyon fiyatları - Ekim 2025