Ekim 2025 Citroen Fiyat Listesi: Çoğu Model Zamlandı!

Citroen'in ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay sadece C5 Aircross SUV'un fiyatına dokunmadı. Diğer modellere ise zam geldi...

Fransız otomotiv markası Citroen, ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini resmen açıkladı. Marka bu ay C5 Aircross SUV hariç tüm modellere zam yaptı. Neyse ki zam oranları dudak uçuklatan cinsten değil.

Peki Citroen sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Ekim 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.

Citroen sıfır araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı e-C3 1.355.000 TL 1.375.000 TL C3 Aircross SUV 1.750.000 TL 1.798.000 TL C4 1.751.000 TL 1.791.000 TL e-C4 1.974.000 TL 2.057.000 TL C4 X 1.808.000 TL 1.844.000 TL e-C4 X 1.999.000 TL 2.039.000 TL C5 Aircross SUV 2.278.000 TL 2.278.000 TL

e-C3 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.375.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.434.000 TL

Citroen e-C3, şehir içi kullanıma odaklanan, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Konforlu sürüşü ve ergonomik iç mekanıyla dikkat çeken e-C3, Citroen'in "Advanced Comfort" yaklaşımını elektrikli araç segmentine taşıyor. Geniş dijital ekranlar ve sezgisel kontrol düğmeleriyle kullanıcı dostu bir kokpit sunarken, tek şarjla sunduğu menzili (yaklaşık 320 km) ve hızlı şarj imkanıyla günlük kullanımda pratik bir çözüm vadediyor. Modern ve özgün tasarımı, kompakt boyutlarıyla birleşerek şehir içinde kolay manevra kabiliyeti sağlarken, elektrikli sürüşün sessizliği ve akıcılığı sayesinde rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle elektrikli araçlara yeni adım atanlar veya ikinci bir şehir aracı arayanlar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

e-C3 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.500 TL Plus, Max 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu 15.400 TL Plus, Max

C3 Aircross SUV fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 145HP, Hibrit Plus, Otomatik 1.798.000 TL 1.2 Hybrid 145HP, Hibrit Max, Otomatik 1.853.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.588.000 TL

Citroen C3 Aircross, özellikle genç ailelere ve aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılara hitap eden, SUV segmentinin erişilebilir ve konforlu bir seçeneği olarak öne çıkıyor. Geniş ve modüler iç mekanıyla yüksek pratiklik sunan C3 Aircross, aynı zamanda Citroen'in özgün ve cesur tasarım dilini başarıyla yansıtıyor. Yenilenen iç mekânı ve teknolojileriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Özellikle "Advanced Comfort" süspansiyonu ve koltuklarıyla uzun yolculuklarda bile yorulmadan sürüş imkânı sağlayan C3 Aircross hem şehir içinde hem de hafif arazi koşullarında rahatlıkla kullanılabilen çok yönlü bir model olarak konumlanıyor.

C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.600 TL Plus, Max 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu 14.800 TL Max

C4 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.791.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 2.004.000 TL 1.2 MHEV 136 HP, Hibrit Max, Otomatik 2.112.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 2.057.000 TL

Citroen C4, markanın yenilenen yüzü ve logosuyla dikkat çeken, konfor ve pratikliği bir araya getiren kompakt bir hatchback olarak öne çıkıyor. Geniş iç mekânı, Citroen Advanced Comfort koltukları ve 10 inçlik multimedya ekranı gibi özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi güvenlik donanımlarıyla da sürüş güvenliğini artırıyor. Hem mild-hybrid benzinli motor seçenekleri hem de tamamen elektrikli Citroen C4 versiyonları ile farklı ihtiyaçlara cevap veren C4, elektrikli versiyonlarda 425 km'ye varan menzil sunarak şehir içi ve uzun yolculuklarda rahat bir kullanım vadediyor. Şık tasarımı ve çok yönlü yapısıyla 2025 C4, modern yaşam tarzına uygun bir seçenek olarak konumlanıyor.

C4 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.600 TL You, Max Özel Metalik Boya 17.700 TL You, Max Siyah Tavan 15.600 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 56.300 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 56.300 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 39.600 TL Max

C4 X fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.844.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 1.995.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 2.039.000 TL

2025 Citroen C4 X, coupe SUV ve sedanı harmanlayan özgün tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Geniş dingil mesafesi sayesinde hem ön hem de arka koltuklarda oldukça ferah bir yaşam alanı sunan C4 X, özellikle bagaj hacmi ile kalabalık aileler veya uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. Citroen Advanced Comfort süspansiyonu ve koltuklarıyla yoldaki pürüzleri başarıyla absorbe ederek üst düzey bir sürüş konforu vaat ediyor. İç mekânda modern ve sade bir tasarım dilini benimseyen araç, büyük multimedya ekranı ve dijital gösterge paneliyle teknolojiye de ayak uyduruyor. Motor seçenekleri arasında benzinli ve tamamen elektrikli versiyonları bulunuyor. Elektrikli versiyon, 54 kWh bataryasıyla yaklaşık 420 km'ye kadar WLTP menzili sunarken, hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Konfor, geniş iç hacim ve modern tasarımı bir arada arayanlar için 2025 Citroen C4 X, çekici bir alternatif olarak konumlanıyor.

C4 X opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.600 TL You, Max Özel Metalik Boya 17.700 TL You, Max Siyah Tavan 15.600 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 56.300 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 56.300 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 39.600 TL Max

C5 Aircross SUV fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel Max, Otomatik 2.278.000 TL 1.2 Hybrid 145 HP, Hibrit Max, Otomatik 2.302.000 TL

2025 Citroen C5 Aircross SUV, yenilenen tasarımıyla daha modern bir görünüme kavuşan, geniş ve konfor odaklı bir aile SUV'u olarak öne çıkıyor. İç mekândaki Citroen Advanced Comfort koltukları ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyonuyla eşsiz bir sürüş konforu sunarken, geniş bagaj hacmi ve kaydırılabilir arka koltuklarıyla yüksek pratiklik ve esneklik sağlıyor. Yeni nesil 10 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli gibi teknolojik özelliklerle donatılan C5 Aircross, çok yönlü ve cazip bir seçenek oluşturuyor.

C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları - Ekim 2025