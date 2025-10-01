Ekim 2025: Dacia Fiyat Listesi Açıklandı (Zam Var Zam)

Renault'un alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Dacia, Ekim 2025 fiyat listesini açıkladı. Firmanın Türkiye'deki iki modelinin fiyatına zam gelmiş durumda. Ancak Sandero Stepway, hâlâ ulaşılabilir modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Peki Dacia sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Dacia Ekim 2025 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Fiyatları Dacia'dan temin ettiğimizi belirtelim.
Dacia araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Sandero Stepway
|1.325.000 TL
|1.420.000 TL
|Jogger
|1.580.000 TL
|1.610.000 TL
Sandero Stepway fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Expression, Otomatik
|1.420.000 TL
|1.0 Turbo 90 bg, Benzinli
|Extreme, Otomatik
|1.480.000 TL
Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia'nın tüm dünyadaki en popüler otomobili olan Sandero Stepway, 1.0 litrelik turbo motoru ve otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımlarda kolaylık sağlıyor. LED destekli farları, yerden yüksek yapısı ve sürüş destek sistemleri ile Sandero Stepway, tüketicilerin kendini sevmesini sağlayacak her şeyi, nispeten uygun fiyata sunuyor.
Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|9.500 TL
|Expression, Extreme
|Metalik Renk
|11.500 TL
|Expression, Extreme
|Elektrikli Cam Tavan
|50.000 TL
|Expression, Extreme
|Navigasyon Paketi
|12.000 TL
|Expression, Extreme
|16" Alüminyum Jantlar
|24.500 TL
|Expression
|Konfor Paketi
|40.000 TL
|Extreme
Jogger fiyatları - Ekim 2025
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
|Extreme, Manuel
|1.610.000 TL
|1.0 Turbo 110 bg, Benzinli
|Extreme (7 Koltuklu), Manuel
|1.615.000 TL
|1.0 Turbo 100 bg, Benzinli
|Extreme (7 Koltuklu), Manuel
|1.639.000 TL
Dacia Jogger, hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarıyla sunulan, çok yönlü bir C‑segment aile otomobili. SUV, station wagon ve MPV özelliklerini bir araya getiren yapısıyla farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden Jogger, Türkiye'de benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satılıyor. Katlanabilir arka koltukları sayesinde iç mekânda avantaj sağlayan otomobil, yüksek tavan yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle uzun yolculuklar için de ideal.
Jogger opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Extreme
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Extreme
|Navigasyon Paketi
|12.000 TL
|Extreme
|Isıtmalı ön koltuklar
|12.000 TL
|Extreme
|Konfor Paketi
|43.000 TL
|Extreme