Ekim 2025 DFSK Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok!

DFSK'nin ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay fiyat listesine dokunmadı. Türkiye'de 2 modelle hizmet veren marka, uygun fiyat politikası ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye'de 2 binek otomobille hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle de büyük ailelerin tercihi olan üç sıra koltuklu E5 modeli, sunduğu özelliklere kıyasla uygun sayılabilecek fiyatı ile ön plana çıkıyor.

Peki DFSK Ekim 2025 Türkiye fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, markanın tüm otomobillerine yakından bakacağız.

DFSK fiyatları - Ekim 2025

Model Ağustos Başlangıç Fiyatı Eylül Başlangıç Fiyatı FENGON 500 1.550.000 TL 1.550.000 TL E5 1.900.000 TL 1.900.000 TL

FENGON 500 fiyatları - Ekim 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L 105HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.550.000 TL

DFSK FENGON 500, uygun fiyatlı ve kompakt bir crossover SUV olarak karşımıza çıkıyor. 105 HP’lik 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle sunulan model, 318 litre bagaj hacmi, 7 inç dokunmatik ekran ve işlevsel iç tasarımıyla günlük kullanıma uygun. Yakıt tüketimi 8.3 l/100 km civarında olan FENGON 500, bütçe dostu ve pratik bir SUV alternatifi arayanlar için ideal bir seçenek.

E5 fiyatları - Ekim 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 1.5L 105 HP, Benzinli Comfort, Otomatik (Trend) 1.900.000 TL 1.5L 105 HP, Benzinli Elegance, Otomatik (Trend) 2.520.000 TL 1.5L 274 HP, Hibrit Comfort, Otomatik 2.630.000 TL 1.5L 274 HP, Hibrit Elegance, Otomatik 2.850.000 TL

2025 DFSK E5, markanın büyük ailelere odaklanan SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Üç sıra koltuklu yapısı, geniş iç hacmi ile ön plana çıkan DFSK E5, hibrit tarafta oldukça güçlü duruyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobil, uygun fiyata büyük SUV arayanların tercihi olacak diyebiliriz.