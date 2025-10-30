Tümü Webekno
Ekim 2025: En Popüler Web Tabanlı Yapay Zekâ Araçları

Şu anda web sitesi olarak en popüler yapay zekâ araçları hangileri? İşte aylık kullanıcı trafiğine göre en çok ziyaret edilen yapay zekâ araçları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzdeki en önemli teknolojinin yapay zekâ olduğunu söylemek yanlış olmaz. Artık bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyede yapay zekâ araçlarını görüyoruz. Bu yüzden de her biri birbirinden yetenekli yapay zekâ araçları, dünya çapında milyonlarca insan tarafından günlük aktif olarak kullanılıyor.

Peki Ekim 2025 itibarıyla dünyadaki en popüler yapay zekâ araçları neler? Bu içeriğimizde Exploding Topics tarafından hazırlanan verilere göre şu anda web sitesi bazında en popüler 20 yapay zekâ aracını sizler için derledik.

En popüler yapay zekâ araçları ve aylık kullanıcı trafiği (web sitesi)

chat

  1. ChatGPT - 321.600.000
  2. Canva - 285.700.000
  3. DeepL -167.000.000
  4. QuillBot - 100.900.000
  5. Gemini - 60.800.000
  6. Remove.bg - 41.700.000
  7. Grammarly - 38.400.000
  8. Character.ai 20.300.000
  9. Microsoft Copilot - 13.400.000
  10. Perplexity AI - 10.600.000
  11. CapCut - 9.900.000
  12. DeepSeek - 9.700.000
  13. DeepAI - 7.800.000
  14. Claude - 6.000.000
  15. Zapier - 4.400.000
  16. Suno - 4.000.000
  17. Gamma - 3.900.000
  18. Google AI Studio - 3.500.000
  19. ElevenLabs - 3.500.000
  20. Hugging Face - 3.000.000

Listeye baktığımızda şaşırtmayan bir şekilde en üstte ChatGPT’nin bulunduğunu görebiliyoruz. Aylık ziyaretçi sayısı 321 milyon olarak kayıtlara geçerken toplam pazar payı %28’miş. Bu verilerin yalnızca web sitesi verileri olduğunu belirtelim. Yani mobil uygulamalar dahil değil. Uygulama dahil edildiğinde ChatGPT’nin kullanıcı sayısı çok daha yüksek çıkacaktır. Öyle ki ChatGPT’nin şu anda 800 milyonu aşkın kullanıcısı var.

İkinci sırada görseller konusunda öne çıkan bir platform olan Canva’yı 285,7 milyon trafik ve %25 pay ile görüyoruz. Onu çeviri odaklı DeepL, 167 milyon ziyaret ve %15 pazar payıyla takip ediyor.

Popülerliği en hızlı artan yapay zekâ modelleri ve son 6 aydaki artış oranları

depep

  1. DeepSeek - %88,6 artış
  2. Google AI Studio - %80 artış
  3. NotebookLM - %57 artış
  4. Cursor - %56 artış
  5. Perplexity AI - %37,7 artış

Buna ek olarak popülerliği en hızlı artan yapay zekâ modellerine de yer verilmiş. İlk sırada son 6 ayda popülerliğini %88,6 oranında artıran DeepSeek var. Onu %80 ile Google AI Studio ve %57’yle NotebookLM takip ediyor.

ChatGPT, Yetişkin Olduğunu Kanıtlayana Erotik İçerikler Gösterecek ChatGPT, Yetişkin Olduğunu Kanıtlayana Erotik İçerikler Gösterecek
Yapay Zeka

