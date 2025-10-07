[Ekim 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ekim ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Ekim ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Battlefield 6 ve Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|King of Meat
|Steam
|7 Ekim
|Seafarer: The Ship Sim
|Steam
|7 Ekim
|Little Nightmares III
|Steam
|9 Ekim
|Battlefield 6
|Steam, EA App
|10 Ekim
|Ball x Pit
|Steam
|15 Ekim
|Fellowship
|Steam
|16 Ekim
|Jurassic World Evolution 3
|Steam
|21 Ekim
|Painkiller
|Steam
|21 Ekim
|Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
|Steam
|21 Ekim
|Tormented Souls 2
|Steam
|23 Ekim
|Super Fantasy Kingdom
|Steam
|24 Ekim
|Earth vs. Mars
|Steam
|29 Ekim
|The Outer Worlds 2
|Steam, Battle.net ve Xbox
|29 Ekim
|Arc Raiders
|Steam
|30 Ekim
NVIDIA GeForce NOW'a Ekim ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.