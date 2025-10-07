Tümü Webekno
[Ekim 2025] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ekim ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Ekim ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Battlefield 6 ve Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

NVIDIA GeForce NOW Ekim 2025

Oyun Platform Tarih
King of Meat Steam 7 Ekim
Seafarer: The Ship Sim Steam 7 Ekim
Little Nightmares III Steam 9 Ekim
Battlefield 6 Steam, EA App 10 Ekim
Ball x Pit Steam 15 Ekim
Fellowship Steam 16 Ekim
Jurassic World Evolution 3 Steam 21 Ekim
Painkiller Steam 21 Ekim
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Steam 21 Ekim
Tormented Souls 2 Steam 23 Ekim
Super Fantasy Kingdom Steam 24 Ekim
Earth vs. Mars Steam 29 Ekim
The Outer Worlds 2 Steam, Battle.net ve Xbox 29 Ekim
Arc Raiders Steam 30 Ekim

NVIDIA GeForce NOW'a Ekim ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Nvidia Oyunlar

