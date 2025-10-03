Ekim 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Bu Ay da Zam Geldi...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka her ay olduğu gibi bu ay da zam kartını oynadı. Markanın en çok sevilen modeli olan Range Rover, 44 milyon TL'ye dayanmış durumda...
Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Ekim 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Land Rover fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Range Rover
|29.189.615 TL
|Range Rover Sport
|19.341.167 TL
|Range Rover Velar
|9.921.136 TL
|Range Rover Evoque
|5.777.565 TL
|Discovery
|13.604.207 TL
|Discovery Sport
|7.300.250 TL
|Defender
|13.829.081 TL
Range Rover fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.227.861 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Standart), Otomatik
|34.247.701 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|29.189.615 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|32.239.628 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Standart), Otomatik
|39.678.553 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|30.298.761 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik
|29.457.340 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Long), Otomatik
|38.234.889 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|29.992.789 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|33.406.143 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Long), Otomatik
|43.790.041 TL
Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.
Range Rover Sport fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|19.341.167 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY, Otomatik
|20.450.313 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|21.043.132 TL
Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.
Range Rover Velar fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|S, Otomatik
|9.921.136 TL
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|10.997.354 TL
Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.
Range Rover Evoque fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|5.777.565 TL
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|6.318.991 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.116.189 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.534.509 TL
Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.
Discovery fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|13.604.207 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|14.770.722 TL
Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.
Discovery Sport fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.300.250 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.873.946 TL
Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.
Defender fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC SE (110), Otomatik
|13.829.081 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik
|14.490.624 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X (110), Otomatik
|17.039.986 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|SEDONA EDITION (110), Otomatik
|15.668.494 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA (110), Otomatik
|30.308.185 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA EDITION One (110), Otomatik
|33.348.774 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik
|17.830.434 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X (130), Otomatik
|20.909.269 TL
|3.0L 200HP, Hibrit (Dizel)
|S (90 HARD TOP), Otomatik
|7.193.733 TL
Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.