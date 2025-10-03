Ekim 2025 Land Rover Fiyat Listesi: Bu Ay da Zam Geldi...

Land Rover, Ekim 2025 döneminde geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay tüm otomobillerine zam yaptı. Peki sıfır kilometre Ranger Rover'ın fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka her ay olduğu gibi bu ay da zam kartını oynadı. Markanın en çok sevilen modeli olan Range Rover, 44 milyon TL'ye dayanmış durumda...

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Ekim 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Ekim 2025

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Range Rover 29.189.615 TL Range Rover Sport 19.341.167 TL Range Rover Velar 9.921.136 TL Range Rover Evoque 5.777.565 TL Discovery 13.604.207 TL Discovery Sport 7.300.250 TL Defender 13.829.081 TL

Range Rover fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.227.861 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Standart), Otomatik 34.247.701 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 29.189.615 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 32.239.628 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Standart), Otomatik 39.678.553 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 30.298.761 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik 29.457.340 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Long), Otomatik 38.234.889 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 29.992.789 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 33.406.143 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Long), Otomatik 43.790.041 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 19.341.167 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 20.450.313 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC HSE, Otomatik 21.043.132 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 9.921.136 TL 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 10.997.354 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 5.777.565 TL 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.318.991 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.116.189 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.534.509 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 13.604.207 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 14.770.722 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.300.250 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.873.946 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC SE (110), Otomatik 13.829.081 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 14.490.624 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X (110), Otomatik 17.039.986 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) SEDONA EDITION (110), Otomatik 15.668.494 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 30.308.185 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA EDITION One (110), Otomatik 33.348.774 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik 17.830.434 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X (130), Otomatik 20.909.269 TL 3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) S (90 HARD TOP), Otomatik 7.193.733 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.