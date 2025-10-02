Ekim 2025 MG Fiyat Listesi: Hem Zam Hem İndirim Var!

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Ekim 2025 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay yeni HS'ye indirim yaptı. Marvel R Electric'in fiyatına dokunmayan MG, MG7'nin başlangıç fiyatına zam, üst paketlere indirim yaptı.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.
MG araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Yeni HS
|2.535.000 TL
|2.380.000 TL
|Marvel R Electric
|2.690.000 TL
|2.690.000 TL
|MG7
|2.695.000 TL
|2.725.000 TL
Yeni HS fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|2.380.000 TL
Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.
Marvel R Electric fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|288 PS, Elektrikli
|Performance, Otomatik
|2.690.000 TL
MG Marvel R Electric, markanın premium modeli olarak kabul edilebilir. 3 motorlu elektrikli yapısı ve 370 kilometre menziline rağmen yüksek motor performansı ile dikkatleri üzerine çeken otomobil, iç tasarımıyla da ön plana çıkıyor. 19.4 inç boyutundaki tablet ekran, yolculukları oldukça heyecanlı bir hâle getirecek türden.
MG7 fiyatları - Ekim 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Passion, Otomatik
|2.725.000 TL
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Excellence, Otomatik
|2.795.000 TL
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Excellence Red Edition, Otomatik
|2.895.000 TL
2025 MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.