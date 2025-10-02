Ekim 2025 MG Fiyat Listesi: Hem Zam Hem İndirim Var!

Çinli otomobil firması MG'nin ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay HS'ye indirim yaptı. MG7'nin başlangıç fiyatı artmış olsa da üst donanım seçeneklerinde fiyatlar geriledi. İşte güncel fiyatlar...

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Ekim 2025 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay yeni HS'ye indirim yaptı. Marvel R Electric'in fiyatına dokunmayan MG, MG7'nin başlangıç fiyatına zam, üst paketlere indirim yaptı.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Yeni HS 2.535.000 TL 2.380.000 TL Marvel R Electric 2.690.000 TL 2.690.000 TL MG7 2.695.000 TL 2.725.000 TL

Yeni HS fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.380.000 TL

Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.

Marvel R Electric fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 288 PS, Elektrikli Performance, Otomatik 2.690.000 TL

MG Marvel R Electric, markanın premium modeli olarak kabul edilebilir. 3 motorlu elektrikli yapısı ve 370 kilometre menziline rağmen yüksek motor performansı ile dikkatleri üzerine çeken otomobil, iç tasarımıyla da ön plana çıkıyor. 19.4 inç boyutundaki tablet ekran, yolculukları oldukça heyecanlı bir hâle getirecek türden.

MG7 fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.725.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.795.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 2.895.000 TL

2025 MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.