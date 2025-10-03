Ekim 2025 MINI Fiyat Listesi: Cooper'lara Zam Geldi!

Gençlerin gözdesi olan otomobil markası MINI, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay da tüm otomobillerine zam yaptı. Peki sıfır kilometre MINI fiyatları ne durumda?

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde MINI'nin Ekim 2025 fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Cooper 3 Kapı 3.020.600 TL 3.099.400 TL Cooper 5 Kapı 2.888.600 TL 2.963.800 TL Countryman 4.080.100 TL 4.186.500 TL Yeni Cooper Cabrio 4.472.100 TL 4.584.300 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 3.099.400 TL 1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 3.338.400 TL 2.0L 204 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 4.760.400 TL 2.0L 231 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 4.959.600 TL

MINI Cooper 3 kapı, ikonik Cooper modelinin küçük ancak modern bir versiyonu olarak hizmet veriyor. Türkiye 1.5 litrelik benzinli motorun yanı sıra daha yüksek performans sunan 2.0 litrelik benzinli motorla da satın alınabilen otomobil, özellikle gençlerin gözdesi. Hem yüksek performans hem de ikonik bir tasarım istiyorsanız Cooper 3 kapıyı tercih edebilirsiniz.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.963.800 TL

En çok tercih edilen MINI Cooper modeli, hiç şüphesiz 5 kapılı olanı. Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satılmakta olan otomobil, gençlerin ve küçük ailelerin gözdesi. 1.5 litrelik motoru ile 156 HP güç üreten MINI Cooper 5 kapı, 275 litrelik bagaj hacmi ile kendi sınıfında fena sayılmayacak bir depolama alanı sunuyor.

Countryman fiyatları - Eylül 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170HP, Hibrit Favoured, Otomatik (C) 4.186.500 TL 1.5L 170HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (C) 4.570.300 TL 2.0L 218HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (S ALL4) 6.094.600 TL 2.0L 300HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (ALL4) 6.426.000 TL 150 kW 204HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (E) 2.489.200 TL 150 kW 204HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (E) 3.617.000 TL 230 kW 313HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4) 5.119.800 TL

Türkiye'de en çok satan MINI olarak bilinen Countryman, hibrit, benzinli ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Başlangıç fiyatı 3 milyon TL'ye dayanan otomobil, tüm zamanların en büyük MINI'si olarak kabul ediliyor.

Yeni Cooper Cabrio fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 4.584.300 TL 2.0L 231HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 5.588.800 TL

MINI Cooper Cabrio ise 3 kapılı Cooper'ın üstü açılabilen versiyonu. Sadece 2.0 litrelik benzinli motorla satın alınabilen otomobil, yüksek performansı ve cabrio gövde tipi nedeniyle oldukça yüksek fiyatlı.