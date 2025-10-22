Ekim 2025: Netflix, Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Netflix, 3'üncü çeyreğe dair mali verilerini paylaştı. Şirketin ne kadar gelir elde ettiği ve yıl sonu tahminleri belli oldu.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu konumunda bulunan Netflix, bugün 2025 yılının 3. çeyreğine dair kazanç verilerini bizlerle buluşturdu. Böylece şirketin ne kadar para kazandığı belli oldu. Netflix maalesef bu yılın önceki dönemlerinde abone sayısını açıklamayı bırakmıştı. Şu anda da bu konuda veri paylaşılmadı.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 3. çeyrekte toplam gelir artsa da kazançlar tahminlerin altında kaldı. Kazançların aşağıda kalmasının nedeninin Brezilya’da vergi yetkilileriyle devam eden sorunlar nedeniyle aşağıda kaldığı belirtildi. Bu durum, şirket için beklenmedik bir gider oluşturmuş.

11,5 milyar dolar gelir, hisse başı 5,87 dolar kazanç elde edildi

ABD’li şirket tarafından yapılan açıklamalara göre geride bıraktığımız 3 aylık dönemde Netflix, toplamda 11,5 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Bu gelirde hisse başına kazancın ise 5,87 dolar olduğu belirtildi. Analistlerin tahminleri normalde 6,97 dolardı ancak yaşananlar kazançların beklentilerin altında kalmasına neden oldu. Verilerin açıklanmasının ardından şirket hisselerinde %6’ya varan düşüşü yaşandı.

Netflix, 3. çeyrekte **reklam satışları konusunda en iyi 3 ayı **geride bıraktıklarını, 2025 genelinde ise reklamlarda 2 kat artış görmeyi beklediklerini ifade etti. Öte yandan 4. Çeyrekte yapay zekâyı yeni reklam formatlarını test etmek için kullanmayı planladıklarını da paylaştı. Yapay zekâ ile kullanıcılara en uygun reklamların gösterilmesini, hızlı planlamalar yapılmasını ve daha fazlasını istiyormuş.

Netflix, şu anda 2025 yılını 9 milyar dolarlık nakit akışıyla bitirmeyi öngörüyor. Normalde 8-8.5 milyar dolar tahminleri vardı ancak son zamanlarda bu arttı. 2025 için genel gelir beklentisi ise 44,8 milyardan** 45,2 milyar dolara** çıktı. Eğer böyle olursa yıllık %15-%16 yıllık büyüme olacak.

Netflix’in güncel olarak abone sayısı belli değil. Şirket, son olarak Ocak-Mart 2025 çeyreğinde abone sayısını 301 milyon olarak açıklamıştı. O zamandan beri resmî bir veri yok.