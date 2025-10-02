Ekim 2025 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: X-Trail'de İndirim Var!

Nissan'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Qashqai'deki kampanya ne yazık ki sona erdi. Hâl böyle olunca fiyat yükseldi. Ancak X-Trail'de indirim var.

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, Ekim 2025 fiyat listesini açıkladı. Qashqai'ye geçtiğimiz ay yapılan dev indirim sona erdi. Hâl böyle olunca otomobilin fiyatı otomatik olarak yükselmiş oldu. Ancak bu ay da Nissan X-Trail'de zam var.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.899.000 TL 1.999.000 TL Juke 1.549.900 TL 1.549.000 TL X-Trail 3.519.000 TL 3.399.000 TL

Qashqai fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 1.999.000 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.861.100 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 3.108.100 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit N-Design, Otomatik 3.167.600 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit N-Design 4x4, Otomatik 3.270.400 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.198.600 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.301.600 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.327.400 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.430.200 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.203.700 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.317.400 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.408.200 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.536.000 TL

Piyasanın en çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobillerinden olan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla oldukça şık görünüyor. İç mekânda büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera gibi özellikler sunan otomobil, 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip. Konforlu ve dengeli sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti avantajıyla Qashqai, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Juke fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.549.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.814.500 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.893.200 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.196.100 TL

Nissan Juke, kompakt boyutları ve karakteristik tasarımıyla öne çıkan eğlenceli bir B-SUV. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile aşırı yüksek performans sunmuyor olsa da üzmeyen Juke, çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer aldığı otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanıma da ideal.

X-Trail fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.399.000 TL 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 4.109.900 TL

2025 Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir aile SUV'u. 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan otomobil, zorlu arazi koşullarında da hiç fena değil. İç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar yer alırken; yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir otomobil.