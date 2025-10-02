Ekim 2025 Peugeot Fiyat Listesi: Zam Furyası Yavaşladı!

Peugeot, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay elektrikli 208 ile 308'e zam yaptı. 408'in başlangıç fiyatı ise değişmedi. İşte sıfır kilometre Peugeot fiyatları...

Fransız otomotiv devi Peugeot, Ekim 2025 döneminde geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Fiyatları acayip bir noktaya ulaşan firmanın yeni fiyat listesi, bu ay büyük oranda değişmediğini gözler önüne seriyor.

Bu içeriğimizde Peugeot'nun ekim ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Peugeot sıfır araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı e-208 1.884.500 TL 1.922.000 TL e-308 2.296.000 TL 2.341.500 TL 408 1.995.000 TL 1.995.000 TL 2008 1.879.000 TL 1.879.000 TL 3008 2.359.500 TL 2.670.000 TL Yeni 5008 3.155.000 TL 3.155.000 TL

e-208 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.922.000 TL

Peugeot 208, B segmentinde yer alan kompakt bir hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda oldukça pratik. Modern ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla dikkat çeken otomobil, iç mekânda ise markanın i-Cockpit tasarımıyla dijital bir sürüş deneyimi sunuyor. Bir süredir benzinli versiyonu gelmeyen 208'in elektrikli versiyonu, yakıt ekonomisiyle de dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.

e-208 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 4.861 TL GT Özel Metalik Boya 6.250 TL GT

e-308 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.341.500 TL

308, markanın C segmentinde konumlanan şık ve teknolojik bir hatchback modeli. Göz alıcı dış tasarımı, keskin LED farları ve dinamik hatlarıyla sportif bir duruş sergileyen otomobil, iç mekânda Peugeot’nun i-Cockpit sistemine ev sahipliği yapıyor. Hem günlük kullanım hem de uzun yol performansı açısından dengeli bir yapıda olan 308, yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

e-308 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 6.597 TL GT

408 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.995.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.384.000 TL

Peugeot tarafından tasarlanmış en yakışıklı otomobillerden biri olan 408, fastback gövde tipindeki rakiplerinin önüne çıkıyor. Geniş bir iç mekân, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve akıcı tavan hattıyla hem şık hem de fonksiyonel bir deneyim sunan 408, kendine özgü yapısı ile dikkat çekiyor.

408 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 10.500 TL GT, Allure Panoramik Cam Tavan 55.000 TL Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 52.000 TL GT Nappa Deri Döşeme 78.000 TL GT

2008 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.879.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 2.303.000 TL 100 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.014.000 TL 115 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.074.000 TL 115 kW, Elektrikli GT, Otomatik 2.214.000 TL

Peugeot 2008, markanın B segmentindeki güçlü modellerinden biri olarak biliniyor. Yerden yüksek yapısı ve şık tasarımı ile insanı kendine çeken otomobil, şehir içi kullanımın yanı sıra hafif arazi koşullarında da kullanılabilir. 1.2 litrelik Puretech motor seçeneğine ek olarak elektrikli versiyona da sahip olan 2008, çok sevilmeye devam edecek gibi görünüyor.

2008 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya, Özel Metalik Boya 9.500 TL Allure, GT Özel Metalik Boya 18.000 TL Allure, GT Açılır Cam Tavan 55.000 TL Allure Alcantara İç Döşeme 45.000 TL GT

3008 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L 145hp, Hibrit Allure, Otomatik 2.670.000 TL 1.2L 145hp, Hibrit GT, Otomatik 2.890.000 TL 1.6L 195hp, Hibrit Allure, Otomatik 3.250.000 TL 157 kW, Elektrikli Allure, Otomatik 2.464.500 TL 157 kW, Elektrikli GT, Otomatik 3.445.500 TL

Fransız otomobil devinin C segmentindeki SUV modeli olarak karşımıza çıkan yeni 3008'in en önemli özelliği, 1.2 litrelik Puretech motorun yeni versiyonuna ev sahipliği yapıyor olması. Hibrit yapıdaki otomobil, standart 1.2 litrelik motora göre daha güçlü ve daha sorunsuz. En azından söylendiği kadarıyla. Geniş iç hacmi ve uzun yolculuklar için ideal olması da 3008'i öne çıkaran hususlar arasında. Tabii i-Cockpit gibi markanın yeni nesil teknolojileri de 3008'de mevcut.

3008 opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.000 TL Allure, GT Nappa Deri Koltuklar 85.000 TL GT

Yeni 5008 fiyatları - Ekim 2025

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 Hybrid 145hp eDCS6, Hibrit Allure, Otomatik 3.155.000 TL 1.2 Hybrid 145hp eDCS6, Hibrit GT, Otomatik 3.355.000 TL 157kW (210hp), Elektrikli Allure, Otomatik 3.365.500 TL 157kW (210hp), Elektrikli GT, Otomatik 3.502.000 TL

Peugeot'nun amiral gemisi SUV modeli olan 5008, geniş aileler için oldukça ideal. 7 koltuk kapasitesine sahip olan otomobil, 1.2 litrelik hibrit ünite veya elektrikli olarak satın alınabiliyor. Hem donanım hem tasarım detaylarıyla öne çıkan 5008'in fiyatı ise tahmin edebileceğiniz üzere biraz tuzlu.

Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Ekim 2025