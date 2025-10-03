Ekim 2025: Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gaming'e ekim boyunca eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ay aboneler binlerce TL değerindeki 14 oyuna erişim yakalayacak.

Amazon Prime’ın en önemli ayrıcalıklarından olan Prime Gaming, abonelere her ay birçok oyuna ücretsiz erişme imkânı sunuyordu. Şimdi ise şirket, Ekim 2025 içerisinde bedavaya abonelerine vereceği oyunları açıkladı.

Her ay olduğu gibi ekim de oyunlar konusunda Prime aboneleri için dolu dolu geçecek. Listeye baktığımızda 30 Ekim’e kadar toplam fiyatı binlerce TL olan 14 oyunun abonelik sistemine ekleneceğini görebiliyoruz.

Prime Gaming’e ekimde eklenecek oyunlar

DragonStrike - 2 Ekim

Tormented - Souls - 2 Ekim

XCOM 2 - 9 Ekim

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York - 9 Ekim

Empty Shell - 16 Ekim

Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 16 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 1 - 16 Ekim

Hellslave - 23 Ekim

True Fear: Forsaken Souls Part 2 - 23 Ekim

Lost & Found Ageny Collector's Edition - 23 Ekim

Fallout 3 Game of the Year Edition - 23 Ekim

You Will Die Here Tonight! - 30 Ekim

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest - 30 Ekim

Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition - Ekim

Tarihlerden de görebileceğiniz üzere oyunlar, dün itibarıyla Prime Gaming’e eklenmeye başladı. Ay boyunca her hafta yeni yapımların geldiğini göreceğiz. Prime Gaming’in ücretsiz oyunlarına erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.