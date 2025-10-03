Tümü Webekno
Ekim 2025: Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon Prime Gaming'e ekim boyunca eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ay aboneler binlerce TL değerindeki 14 oyuna erişim yakalayacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amazon Prime’ın en önemli ayrıcalıklarından olan Prime Gaming, abonelere her ay birçok oyuna ücretsiz erişme imkânı sunuyordu. Şimdi ise şirket, Ekim 2025 içerisinde bedavaya abonelerine vereceği oyunları açıkladı.

Her ay olduğu gibi ekim de oyunlar konusunda Prime aboneleri için dolu dolu geçecek. Listeye baktığımızda 30 Ekim’e kadar toplam fiyatı binlerce TL olan 14 oyunun abonelik sistemine ekleneceğini görebiliyoruz.

Prime Gaming’e ekimde eklenecek oyunlar

  • DragonStrike - 2 Ekim
  • Tormented - Souls - 2 Ekim
  • XCOM 2 - 9 Ekim
  • Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York - 9 Ekim
  • Empty Shell - 16 Ekim
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 16 Ekim
  • True Fear: Forsaken Souls Part 1 - 16 Ekim
  • Hellslave - 23 Ekim
  • True Fear: Forsaken Souls Part 2 - 23 Ekim
  • Lost & Found Ageny Collector's Edition - 23 Ekim
  • Fallout 3 Game of the Year Edition - 23 Ekim
  • You Will Die Here Tonight! - 30 Ekim
  • Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest - 30 Ekim
  • Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition - Ekim

Tarihlerden de görebileceğiniz üzere oyunlar, dün itibarıyla Prime Gaming’e eklenmeye başladı. Ay boyunca her hafta yeni yapımların geldiğini göreceğiz. Prime Gaming’in ücretsiz oyunlarına erişmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

