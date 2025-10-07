[Ekim 2025] Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Amazon, Prime abonelerinin Prime Gaming kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Ekim ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 105,88 dolar (yaklaşık 4.307 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
Prime Gaming'in ücretsiz vereceği oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|DragonStrike
|GOG
|5.99$
|4 Ekim
|Tormented Souls
|Amazon Games App
|10.49$
|4 Ekim
|XCOM 2
|GOG
|59.99$
|9 Ekim
|Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York
|Amazon Games App
|19.99$
|9 Ekim
|Empty Shell
|GOG
|11.99$
|16 Ekim
|Fallout: New Vegas Ultimate Edition
|GOG
|11.99$
|16 Ekim
|True Fear: Forsaken Souls Part 1
|GOG
|4.99$
|16 Ekim
|Hellslave
|GOG
|19.99$
|23 Ekim
|True Fear: Forsaken Souls Part 2
|GOG
|5.79$
|23 Ekim
|Lost & Found Agency: Collector’s Edition
|Legacy Games
|3.59$
|23 Ekim
|Fallout 3: Game of the Year Edition
|GOG
|11.99$
|23 Ekim
|You Will Die Here Tonight
|GOG
|10.49$
|30 Ekim
|Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
|Amazon Games App
|14.99$
|30 Ekim
|Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition
|Amazon Games App
|9.99$
|30 Ekim
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Ekim ayı içerisinde Prime Gaming abonesi olarak erişebilirsiniz.