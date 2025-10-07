Tümü Webekno
[Ekim 2025] Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Prime Gaming'in bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Prime Gaming kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Ekim ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 105,88 dolar (yaklaşık 4.307 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Prime Gaming'in ücretsiz vereceği oyunlar

Prime Gaming Ekim 2025

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
DragonStrike GOG 5.99$ 4 Ekim
Tormented Souls Amazon Games App 10.49$ 4 Ekim
XCOM 2 GOG 59.99$ 9 Ekim
Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York Amazon Games App 19.99$ 9 Ekim
Empty Shell GOG 11.99$ 16 Ekim
Fallout: New Vegas Ultimate Edition GOG 11.99$ 16 Ekim
True Fear: Forsaken Souls Part 1 GOG 4.99$ 16 Ekim
Hellslave GOG 19.99$ 23 Ekim
True Fear: Forsaken Souls Part 2 GOG 5.79$ 23 Ekim
Lost & Found Agency: Collector’s Edition Legacy Games 3.59$ 23 Ekim
Fallout 3: Game of the Year Edition GOG 11.99$ 23 Ekim
You Will Die Here Tonight GOG 10.49$ 30 Ekim
Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest Amazon Games App 14.99$ 30 Ekim
Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition Amazon Games App 9.99$ 30 Ekim

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Ekim ayı içerisinde Prime Gaming abonesi olarak erişebilirsiniz.

Amazon Prime Oyunlar

