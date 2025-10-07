[Ekim 2025] Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Prime Gaming'in bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Prime Gaming kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Ekim ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 105,88 dolar (yaklaşık 4.307 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

Prime Gaming'in ücretsiz vereceği oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih DragonStrike GOG 5.99$ 4 Ekim Tormented Souls Amazon Games App 10.49$ 4 Ekim XCOM 2 GOG 59.99$ 9 Ekim Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York Amazon Games App 19.99$ 9 Ekim Empty Shell GOG 11.99$ 16 Ekim Fallout: New Vegas Ultimate Edition GOG 11.99$ 16 Ekim True Fear: Forsaken Souls Part 1 GOG 4.99$ 16 Ekim Hellslave GOG 19.99$ 23 Ekim True Fear: Forsaken Souls Part 2 GOG 5.79$ 23 Ekim Lost & Found Agency: Collector’s Edition Legacy Games 3.59$ 23 Ekim Fallout 3: Game of the Year Edition GOG 11.99$ 23 Ekim You Will Die Here Tonight GOG 10.49$ 30 Ekim Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest Amazon Games App 14.99$ 30 Ekim Halloween Stories: Horror Movie Collector’s Edition Amazon Games App 9.99$ 30 Ekim

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Ekim ayı içerisinde Prime Gaming abonesi olarak erişebilirsiniz.