Prime Video dizileri, filmleri, Prime Gaming hizmeti ve farklı avantajlarıyla Amazon Prime artık Türkiye’de, hem de dikkat çeken bir fiyatla. Şaşırtan fiyatı, avantajları ve sunduğu hizmetlerle dikkat çeken Amazon Prime üyeliği nasıl açılır sorusunu yanıtladık ve üyelik kapsamında sunulan hizmetleri anlattık.

Bir alışveriş sitesinden çok daha fazlası olan Amazon, Amazon Prime ile kullanıcılarına çok daha geniş hizmetler sunuyor. Artık Türkiye pazarına da giriş yapan Amazon Prime; Prime Video filmleri ve dizileri, Prime Gaming hizmeti, alışveriş avantajları ve şaşırtıcı derecede uygun olan üyelik fiyatıyla adından söz ettiriyor.

Amazon Prime ayrıca ilk 30 gün ücretsiz deneme hakkı sunuyor. Bu süre içerisinde hiçbir ücret ödemeden Prime avantajlarını ve hizmetlerini kullanabilir, eğer memnun kalırsanız ayda yalnızca 7,90 TL ödeyerek aboneliğinizi sürdürebilirsiniz. Peki, Amazon Prime üyeliği nasıl açılır? Sizin için adım adım anlattık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık.

Amazon Prime üyeliğinde neler var?

Prime etiketli ürünlerde hızlı ve ücretsiz kargo hizmeti,

hizmeti, Amazon'daki indirim ve özel fırsatlara 30 dakika önce ulaşma imkanı,

Prime Video platfromunda diziler ve filmler

Prime Gaming hizmeti üzerinden her ay ücretsiz oyunlara erişim ve bir Twitch kanallarına ücretsiz abonelik.

Amazon Türkiye internet sitesinde bulunan Prime etiketli ürünlerde ekstra indirimlerden ve avantajlardan yararlanma.

Amazon Prime üyeliği nasıl açılır?

Adım #1: Buradan Amazon Türkiye internet sitesini açın.

Buradan Amazon Türkiye internet sitesini açın. Adım #2: İstenilen bilgileri girerek bir hesap oluşturun.

İstenilen bilgileri girerek bir hesap oluşturun. Adım #3: E-posta adresinize ya da telefon numaranıza gelen kodu girin.

E-posta adresinize ya da telefon numaranıza gelen kodu girin. Adım #4: Sitede göreceğiniz 30 Gün Ücretsiz Dene butonuna dokunun.

Sitede göreceğiniz 30 Gün Ücretsiz Dene butonuna dokunun. Adım #5: Kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girin.

Kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girin. Adım #6: Güncel adres bilgilerinizi girin.

Güncel adres bilgilerinizi girin. Adım #7: İşlem tamam.

Adım #1: Amazon Türkiye internet sitesini açın:

Amazon Türkiye internet sitesine bilgisayarınız ya da mobil internet tarayıcınız üzerinden ulaşabilirsiniz. Amazon hizmetlerine ait mobil uygulamalar üzerinden Amazon Prime üyeliği açmak her zaman mümkün olmadığı için en iyi yöntem internet sitesi üzerinden başvurmaktır.

Adım #2: İstenilen bilgileri girerek bir hesap oluşturun:

Eğer daha önce açmış olduğunuz güncel bir Amazon hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için adınızı, soyadınızı ve kullanmakta olduğunuz bir e-posta adresini ya da telefon numaranızı girerek bir şifre belirlemelisiniz. İlk adımda telefon numarası girmeseniz bile daha sonra sizden istenecektir.

Adım #3: E-posta adresinize ya da telefon numaranıza gelen kodu girin:

Hesap oluştururken girmiş olduğunuz e-posta adresinize ya da telefon numaranıza, hesap açma işlemini onaylamak için 6 haneli bir kod gönderilecek. Bu kodu girerek hesap açma işlemini tamamlayabilirsiniz. Duruma göre sistem sizden robot olmadığınıza dair bir test yapmanızı da isteyebilir.

Adım #4: Sitede göreceğiniz 30 Gün Ücretsiz Dene butonuna dokunun:

Artık hesap açtığınıza göre Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Bunun için sayfada göreceğiniz herhangi bir Prime logosuna dokunmanız yeterli olacaktır. Sistem sizi Prime abonelik sayfasına yönlendirecek. Burada göreceğiniz 30 Gün Ücretsiz Dene butonuna dokunarak Prime üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz.

Adım #5: Kredi ya da banka kartı bilgilerinizi girin:

Amazon Prime üyesi olmak için sizden güncel olarak kullandığınız kredi ya da banka kartı bilgileriniz istenecek. İlk 30 gün ücretsiz deneme süresi olduğu için kartınızdan herhangi bir ücret kesilmeyecek. Ancak daha sonra hizmetten memnun kalır ve aboneliği sürdürmek isterseniz, bilgilerini girmiş olduğunuz bu kart üzerinden aylık 7,90 TL ücret alınacak.

Adım #6: Güncel adres bilgilerinizi girin:

Kredi ya da banka bilgilerinizi girdikten sonra sizden güncel adres bilgileriniz istenecek. Adres bilgileriniz hem olası internet alışverişleriniz için hem de Amazon Prime adına oluşturulacak faturalar için gereklidir. Burada da sizden telefon numarası istenecek. İstenilen tüm bilgileri girdikten sonra artık bir Amazon Prime üyesi olarak tüm fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Sizin için şaşırtıcı üyelik fiyatıyla dikkat çeken Amazon Prime üyeliği nasıl açılır, sorusunu yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Hemen bir üyelik oluşturarak herhangi bir ücret ödemeden 30 gün boyunca Amazon Prime hizmetlerinden yararlanabilir ve dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.