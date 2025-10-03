Ekim 2025 Seat Fiyat Listesi: Daha Ucuz Ibiza Türkiye'de!

Seat'ın Ekim 2025 güncel fiyatları açıklandı. Marka bu ay Leon ve Arona'ya sadece 1.000 TL zam yaptı. Ibiza'nın ucuz versiyonu da Türkiye'ye geldi. İşte sıfır kilometre Seat fiyatları...

İspanyol otomobil markası Seat, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Ibıza'nın daha ucuz versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Hâl böyle olunca aracın fiyatı düştü. Ateca'da ise tam tersi durum yaşandı.

Peki Seat Ekim 2025 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...

Seat araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Ibiza 1.715.000 TL 1.596.000 TL Arona 1.685.000 TL 1.686.000 TL Ateca 2.325.000 TL 2.576.000 TL Leon 2.150.000 TL 2.151.000 TL

Ibiza fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.596.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.716.000 TL

2025 Seat Ibiza, B segmentinde modern bir seçenek sunuyor. Keskin çizgilere sahip LED farlar ve sportif detaylar, dış tasarıma dinamik bir hava katarken; iç mekânda dijital gösterge paneli ve multimedya ekranıyla teknolojik bir atmosfer oluşturulmuş. Türkiye’de 1.0 litrelik turbo benzinli motorla satışa sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve DSG otomatik şanzıman seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve kullanım kolaylığı sağlayan donanımlarıyla özellikle genç kullanıcılar ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanan sürücüler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

Arona fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.686.000 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.796.000 TL

Seat Arona, Ibiza'nın SUV gövde tipine sahip olan versiyonu olarak nitelendirilebilir. 115 beygir gücündeki motoru ve DSG otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımda rahatlık sağlayan Arona, Seat'ın tasarım dilini bünyesinde taşımaya devam eden modellerden bir tanesi. Uygun sayılabilecek fiyatı da Seat Arona'yı öne çıkaran hususlardan biri olarak sayılabilir.

Ateca fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 2.576.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR (Dark Edition), Otomatik 2.831.000 TL

SEAT'ın Türkiye'deki en hacimli otomobili olarak karşımıza çıkan Ateca, daha güçlü bir motorla geliyor. Parçalı far tasarımı ve genelksel Seat özellikleriyle donatılan otomobil, büyük aileler için ideal modeller arasında yer alıyor.

Leon fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli FR, Otomatik 2.151.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit FR, Otomatik 2.921.000 TL

Yıllar boyunca benzinli ve dizel motor seçeneğine sahip olan Seat Leon, artık fişli hibrit versiyonu ile çok daha yüksek performans sunuyor. Tam 204 PS gücündeki yeni versiyon, FR donanım seçeneği ile geliyor oluşu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Gençlerin gözdesi olan Leon, bu ünvanını sürdürmeye devam edecek diyebiliriz.