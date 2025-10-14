Ekim 2025: Steam Next Fest Başladı: İşte Mutlaka Denemeniz Gereken Oyunlar!

Steam'de sayısız demoya erişebildiğimiz Steam Next Fest etkinliği başladı ve merakla beklenen pek çok oyun şu anda denenebilir durumda.

Oyunlar açısından son birkaç ay gerçek anlamda dolu dolu geçti. Eğer yeni çıkan oyunları takip etmeyi seven biriyseniz, Steam'in yeni Next Fest etkinliğinde denemeniz gereken yepyeni oyun demoları var.

Steam Next Fest bugün itibarıyla başladı ve 20 Ekim'e kadar devam edecek. Bu süre zarfında Steam'de yakında çıkacak PC oyunları için tonlarca oyunun demosunu oynayabileceksiniz. Bunlar arasında Ball X Pit gibi yakında çıkması beklenen oyunlardan, daha önce hiç duymadığınız bağımsız oyunlara kadar sayısız oyun yer alıyor. Biz de bu içeriğimizde mutlaka denemenizi tavsiye ettiğimiz oyunları sizler için bir araya getirdik.

Goodnight Universe

Before Your Eyes'ın yapımcılarının yeni oyunu olan Goodnight Universe, yine web kamerası ve göz takibi teknolojisini kullanıyor. Bu sefer oyuncular, psişik güçlere sahip bir bebeği kontrol ederek sadece etrafa bakarak dünyayı yönetiyor. Benzersiz kontrol şemasıyla diğer oyunlardan ayrılan oyun, özgün bir deneyim vaat ediyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Sleep Awake

Korku filmleriyle tanınan Blumhouse'un oyun dünyasına girişi olan Sleep Awake, insanların uykularında gizemli bir şekilde kaybolduğu ürkütücü bir dünyada geçiyor. Oyuncular, uykuya dalmamak için savaşan bir karakteri yönetiyor. Gerçeküstü ve kâbus dolu görselleri, Nine Inch Nails'ten Robin Finck'in rahatsız edici ses tasarımlarıyla birleşerek oyuncuya karakterin yaşadığı uyku yoksunluğunu hissettiriyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Ambrosia Sky

Metroid Prime ve Super Mario Sunshine oyunlarının bir karışımı olarak tanımlanan Ambrosia Sky'da, yıldızlararası bir temizlikçiyi yönetiyoruz. Amacımız, uzaylı bir mantar tarafından ele geçirilmiş uzay gemilerini bilim kurgu temalı tazyikli yıkayıcımızla temizlemek. Oyun; tatmin edici oynanışı, etkileyici atmosferi ve sıfır yerçekimli hareket mekanikleriyle dikkat çekiyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Lumines Arise

PSP döneminin kült bulmaca klasiği Lumines, Tetris Effect'in yapımcısı Enhance stüdyosu tarafından yeniden canlandırılıyor. Lumines Arise, iki renkli blokları eşleştirme formatını hipnotik ve saykodelik görsellerle birleştiriyor. Bağımlılık yaratan oynanışı ve PS VR2 desteğiyle görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Reanimal

Little Nightmares serisinin geliştiricisi Tarsier Studios'un yeni projesi olan Reanimal, yine ürkütücü-sevimli bir korku oyunu ancak bu kez çok daha karanlık bir tona sahip. Oyunda sisli ve kasvetli bir dünyada ilerleyen iki kardeşi kontrol ediyoruz. Minimalist bulmacaları ve oyuncuda kaçma isteği uyandıran ürkütücü mekân tasarımlarıyla Inside oyununu andıran bir atmosfer sunuyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Godbreakers

Bir "roguelike" ve "hack-and-slash" oyunu olan Godbreakers, benzerlerinden özel bir mekanikle ayrılıyor. Tıpkı Kirby gibi, savaştığınız düşmanları emerek onların özel saldırılarını kullanabiliyorsunuz. Dört kişiye kadar eşli (co-op) oynanış desteği sunan oyun, zorlu bölüm sonu canavarları ve farklı biyomlarıyla aksiyon dolu bir macera vaat ediyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

Marvel Cosmic Invasion

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'in geliştiricisinden gelen Marvel Cosmic Invasion, klasik Marvel atari oyunlarından ilham alan bir "beat-'em-up" (dövüş) oyunu. Kaptan Amerika gibi bilinen kahramanlarla Venom gibi beklenmedik müttefikleri bir araya getiriyor. Marvel vs. Capcom serisini andıran etiketleme (tag) sistemi sayesinde klasik dövüş mekaniklerine sürpriz bir derinlik katıyor.

Oyunun demosunu buradan deneyimleyebilirsiniz.

The Legend of Khiimori

yüzyıl Moğolistan'ında geçen bu açık dünya oyununda, bir kuryeyi canlandırıyorsunuz. Oyunun en ilginç yanı ise atınızın sadece bir binek olmaması, doğrudan oynanışın merkezinde yer alması. Atınızın beslenmesi, dayanıklılığı ve yaralanmalarıyla ilgilenmeniz gerekiyor.