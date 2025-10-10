Çıksa da Oynasak: Marvel 1943: Rise of Hydra'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Duyurusunun ardından uzun süren bir sessizliğe gömülen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyasının merakla beklediği yapımlardan biri olan Marvel 1943: Rise of Hydra, efsanevi süper kahramanları İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu atmosferinde bir araya getiriyor. Uncharted serisinin arkasındaki deha Amy Hennig'in liderliğindeki Skydance New Media tarafından geliştirilen oyun, sinematik anlatımı ve aksiyon dolu oynanışıyla dikkat çekiyor.

İkonik karakterler Kaptan Amerika ve o dönemin Black Panther'i Azzuri'nin Nazilere ve Hydra'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alan bu yapım, oyunculara tarihin tozlu sayfalarında unutulmaz bir macera vaat ediyor. Biz de bu içeriğimizde Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Marvel 1943: Rise of Hydra fragmanı

Marvel 1943: Rise of Hydra konusu

Oyun, adından da anlaşılacağı gibi 1943 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde geçiyor. Hikâye, Nazi işgali altındaki Paris'te ve Wakanda'da yaşanan olayları merkezine alıyor. Dünyayı tehdit eden Nazi destekli terör örgütü Hydra'nın yükselişine karşı, beklenmedik bir ittifak doğuyor. Oyuncular, dört farklı karakterin gözünden bu destansı mücadeleye tanıklık edecek:

Steve Rogers / Kaptan Amerika : Henüz bir efsaneye dönüşmemiş genç bir süper asker.

: Henüz bir efsaneye dönüşmemiş genç bir süper asker. Azzuri : T'Challa'nın büyükbabası ve o dönemin Black Panther'i.

: T'Challa'nın büyükbabası ve o dönemin Black Panther'i. Gabriel Jones : Howling Commandos (Uluyan Komandolar) birliğinin cesur bir üyesi.

: Howling Commandos (Uluyan Komandolar) birliğinin cesur bir üyesi. Nanali: Wakanda'nın casus ağının lideri.

Bu dört kahraman, ortak düşmanları Hydra'yı durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalacak. Oyun, savaşın gölgesinde farklı kültürlerden gelen bu karakterlerin arasındaki gerilimi ve güven ilişkisini de derinlemesine işleyecek.

Marvel 1943: Rise of Hydra nasıl bir oyun?

Marvel 1943: Rise of Hydra, tek oyunculu, hikâye odaklı bir aksiyon-macera oyunu olacak. Geliştirici ekibin başında, Uncharted serisindeki sinematik anlatım ve karakter gelişimi konusundaki başarısıyla tanınan Amy Hennig'in bulunması, oyunun hikâye kalitesine dair beklentileri artırıyor.

Oyun, Unreal Engine 5 grafik motoruyla geliştiriliyor ve bu da görsel olarak son derece etkileyici ve gerçekçi bir dünya sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Sızdırılan kısa oynanış videoları, akıcı ve kombo tabanlı bir dövüş sistemine işaret ediyor. Her karakterin kendine özgü dövüş stili ve yetenekleri olacak, bu da oyunculara farklı oynanış mekanikleri deneme imkânı sunacak. Sinematik sunum, oyunun en güçlü yanlarından biri olacak ve oyunculara adeta interaktif bir Marvel filmi deneyimi yaşatacak.

Marvel 1943: Rise of Hydra çıkış tarihi

Oyun ilk duyurulduğunda 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyordu ancak geliştirici stüdyo Skydance Games, oyunun daha da geliştirilmesi ve cilalanması için ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirterek bir erteleme duyurusu yaptı. Yapılan resmî açıklamaya göre Marvel 1943: Rise of Hydra, 2026 yılının başlarında oyun severlerle buluşacak.

Marvel 1943: Rise of Hydra hangi platformlarda var?

Oyunun çıkacağı platformlar henüz resmî olarak netleşmedi ancak geliştirici ekibin "çok platformlu bir çıkışı" hedeflediği biliniyor. Bu durum, oyunun büyük ihtimalle PS5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Kesin bilgi için geliştirici stüdyo Skydance New Media ve yayıncı Plaion'dan gelecek resmî duyuruları bekleyeceğiz.

Marvel 1943: Rise of Hydra fiyatı ne kadar?

Oyunun fiyatının ne kadar olacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Fiyat bilgisi açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.

Marvel 1943: Rise of Hydra sistem gereksinimleri

Marvel 1943: Rise of Hydra'nın PC versiyonu için sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Unreal Engine 5 gibi yeni nesil bir teknolojiyle geliştirildiği göz önüne alındığında, oyunun modern ve güçlü donanımlara ihtiyaç duyacağı düşünülüyor. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.