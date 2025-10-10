Beklemekten Âdeta Ağaç Olduğumuz The Elder Scrolls VI'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

İlk duyurusundan bu yana 7 yıl geçen ve hâlâ akıbeti belirsizliğini koruyan The Elder Scrolls VI'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyasının en köklü ve sevilen serilerinden biri olan The Elder Scrolls, altıncı ana oyunuyla ufukta görünüyor olsa da daha bir süre daha beklememiz gerekiyor. İlk olarak 2018 yılında kısa bir video ile duyurulan The Elder Scrolls VI, o zamandan bu yana milyonlarca oyuncu tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

Bethesda Game Studios'un imzasını taşıyan bu devasa rol yapma oyunu, fantastik Tamriel diyarında yepyeni bir maceranın kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Aradan geçen yıllara ve geliştirme sürecindeki sessizliğe rağmen, sızıntılar, resmî açıklamalar ve teorilerle birlikte oyun hakkında pek çok detay gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz de The Elder Scrolls VI'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

The Elder Scrolls VI fragmanı

The Elder Scrolls VI konusu

The Elder Scrolls VI'nın konusu henüz resmî olarak açıklanmamış olsa da en güçlü teoriler ve sızıntılar oyunun Tamriel'in batısında yer alan Hammerfell ve High Rock bölgelerinde geçeceğine işaret ediyor. Kızılmuhafızların (Redguard) anavatanı olan Hammerfell, uçsuz bucaksız çölleri, dağlık arazileri ve zengin tarihiyle biliniyor. Bretonların yurdu High Rock ise politik entrikaları, feodal krallıkları ve gizemli kuleleriyle tanınıyor.

Duyuru fragmanında görülen dağlık ve kıyı şeridine sahip coğrafya, bu iki bölgenin birleşimi olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Hikâyenin, Skyrim'de yaşanan iç savaş ve ejderha krizinin ardından Tamriel İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde geçmesi bekleniyor. Bu politik istikrarsızlık, Hammerfell ve High Rock'taki farklı hizipler arasında yeni çatışmaları ve maceraları beraberinde getirebilir. Oyuncuların, bu karmaşık düzende kendi yollarını çizerek bölgenin ve hatta tüm Tamriel'in kaderini etkileyecek olayların merkezinde yer alması muhtemel.

The Elder Scrolls VI nasıl bir oyun olacak?

The Elder Scrolls VI, serinin önceki oyunları gibi geniş ve keşfedilmeyi bekleyen bir açık dünyaya sahip olacak. Bethesda'nın "world simulator" olarak tanımladığı bu deneyim, oyunculara eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük sunmayı hedefliyor. Geliştirilmiş Creation Engine oyun motoruyla geliştirilen yapımın, hem görsel hem de oynanış mekanikleri açısından seriyi bir üst seviyeye taşıması bekleniyor.

Oyuncular, yine kendi karakterlerini yaratarak farklı ırklar, yetenekler ve oyun tarzları arasından seçim yapabilecek. Dövüş, büyü, gizlilik gibi temel mekaniklerin daha akıcı ve derinlikli hâle getirilmesi, yapay zekânın ise daha gerçekçi ve dinamik olması öngörülüyor. Söylentiler arasında deniz yolculukları ve gemi savaşları gibi yeni mekaniklerin de oyuna eklenebileceği konuşuluyor. Bethesda'nın uzun yıllar boyunca mod desteği ile canlı tutulacak, on yıllarca oynanabilecek bir oyun yaratma hedefi, The Elder Scrolls VI'nın ne denli iddialı bir proje olduğunun kanıtı niteliğinde.

The Elder Scrolls VI çıkış tarihi

The Elder Scrolls VI'nın çıkış tarihi, oyun dünyasının en çok merak edilen konularından biri. Bethesda yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara ve sektördeki genel beklentilere göre oyunun 2027 veya 2028 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Bethesda'nın uzunca süre önceliği Starfield'a vermesi ve ardından The Elder Scrolls VI'nın tam prodüksiyon sürecine geçmesi, bu uzun bekleyişin en önemli nedenlerinden biri. Mart 2024'te yapılan bir açıklamada, oyunun erken bir versiyonunun stüdyo içinde oynanabilir durumda olduğu belirtilse de geliştirme sürecinin tamamlanması için daha uzun bir süreye ihtiyaç olduğu aşikâr.

The Elder Scrolls VI hangi platformlarda var?

Bethesda'nın ana şirketi ZeniMax Media'nın Microsoft tarafından satın alınmasıyla birlikte, The Elder Scrolls VI'nın platform durumu da netlik kazandı. Oyun, PC ve Xbox Series X|S konsollarına özel olarak çıkacak.

Yine de Xbox'ın son dönemde izlediği politikaları göz önünde bulundurursak çıkışında veya sonraki dönemde oyunun PlayStation cephesine de gelmesi muhtemel.

The Elder Scrolls VI fiyatı ne kadar olacak?

The Elder Scrolls VI'nın resmî fiyatı elbette şu anda belli değil ancak günümüz yeni nesil oyunlarının standart fiyatlandırması göz önüne alındığında, oyunun çıkış döneminde 70 dolar bandında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye'deki yerel fiyatlandırmanın ne olacağı ise oyunun çıkış tarihine yakın bir zamanda netleşecek. Oyunun Xbox Game Pass hizmetine ilk günden dâhil olacağını da belirtmekte fayda var.

The Elder Scrolls VI sistem gereksinimleri

The Elder Scrolls VI'nın resmî sistem gereksinimleri de henüz belli deği ancak oyunun çıkacağı tahmin edilen 2027-2028 yılları ve kullanılacak olan gelişmiş oyun motoru göz önüne alındığında, güncel ve güçlü bir donanıma ihtiyaç duyacağı aşikâr. Sistem gereksinimleri açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.