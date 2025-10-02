Ekim 2025 Suzuki Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Japon otomobil devi Suzuki'nin güncel fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay da tüm otomobillerine zam yaptı. Peki sıfır kilometre Suzuki araba fiyatları ne kadar?

Gerek tasarımları gerekse özellikleriyle kendine has bir stile sahip olan Suzuki, Eylül 2025 döneminde geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay ülkemizdeki tüm otomobillere zam yapmış durumda.

Peki Suzuki'nin güncel fiyatları ne durumda? İşte şirketin resmî internet sitesinden alınan verilerle Suzuki eylül ayı fiyat listesi...

Suzuki araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı Swift 1.490.000 TL 1.525.000 TL Vitara 1.940.000 TL 1.985.000 TL S-Cross 2.050.000 TL 2.075.000 TL

Swift fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 MHEV, Hibrit Life, Otomatik 1.525.000 TL 1.2 MHEV, Hibrit Pulse, Otomatik 1.615.000 TL

2025 Suzuki Swift, modern tasarımı ve ekonomik yapısıyla öne çıkan kompakt bir B segment hatchback’tir. 1.2 litrelik mild-hibrit motoru, düşük yakıt tüketimi ve çevik sürüş karakteriyle şehir içi kullanım için idealdir. Kompakt boyutları sayesinde kolay manevra kabiliyeti sunarken, esnek bagaj hacmi ve ferah iç mekânıyla da kullanışlıdır. İçeride 9” multimedya ekran, sürüş destek sistemleri ve modern donanımlarla donatılmıştır. Eğlenceli sürüşü, verimli motoru ve pratik yapısıyla Swift, özellikle şehirli kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Vitara fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 1.985.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.125.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.125.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.265.000 TL

2025 Suzuki Vitara, kompakt boyutları ve hibrit motor seçenekleriyle öne çıkan bir SU. Hafif yapısı ve çevik sürüş karakteri şehir içi için ideal olurken, AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemiyle hafif arazi koşullarında da güven verir. Hibrit versiyonu 1.4 litrelik motorla yaklaşık 129 PS güç sunarken, gelişmiş sürüş destek sistemleri ile de ön plana çıkar.

S-Cross fiyatları - Ekim 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance, Otomatik 2.075.000 TL 1.4 MHEV 6AT GL, Hibrit Elegance 4x4, Otomatik 2.215.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium, Otomatik 2.185.000 TL 1.4 MHEV 6AT GLX, Hibrit Premium 4x4, Otomatik 2.325.000 TL

2025 Suzuki S-Cross, kompakt boyutları ve hibrit motoruyla dikkat çeken dengeli bir SUV olarak tanımlanabilir. 1.4 litrelik turbo benzinli motor ve 48V hafif hibrit sistemiyle 129 HP güç sunarak hem yakıt tasarrufu hem de destekleyici performans sağlar. Opsiyonel AllGrip dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde hafif arazi koşullarında da güven verir. 430 litrelik bagaj hacmi, ferah iç mekânı, dijital ekranlar, multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle donatılan S-Cross, şehir ve doğayı bir arada yaşamak isteyenler için pratik ve verimli bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.