Ekim 2025: Tesla kaç otomobil teslim ettiğini açıkladı

Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğinde 497.099 araç teslim ederek rekor kırdı. Enerji depolamada da 12,5 GWh’lik güçlü bir büyüme kaydedildi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, 2025’in 3. çeyreğine ait üretim ve teslimat verilerini paylaştı. Şirket bu dönemde toplam 447.450 araç üretirken, 497.099 aracı sahiplerine teslim ederek çeyrek bazında yeni bir rekora imza attı.

En çok talep gören modeller yine Model 3 ve Y oldu. 435.059 adet üretilip 481.166 adet teslim edildi. “Other Models” kategorisinde ise 15.933 teslimatla önceki çeyreğe göre artış dikkat çekti.

Enerji tarafında da büyüme sürdü. Tesla, Powerwall ve Megapack gibi enerji depolama çözümleriyle 12,5 GWh’lik dağıtım gerçekleştirdi. Bu alanda da çeyrek bazında yeni bir zirveye ulaşıldı.

Şirket, net gelir ve nakit akışı gibi finansal detayları ise 22 Ekim 2025’te açıklayacak. Aynı gün yatırımcılarla bir soru-cevap oturumu da düzenlenecek. Bu, Tesla’nın yıl sonu stratejileri için kritik bir adım olacak.

